Suoni in Certosa 2020 al Museo di San Martino a Napoli

Tre incontri musicali gratuiti per i visitatori della splendida Certosa di San Martino

Per le prossime tre domeniche di settembre 2020 e cioè il 13, il 20 e il 27 settembre 2020 alle 11.30 nella Certosa e Museo di San Martino si terrà la rassegna musicale Suoni in Certosa!, nata dalla collaborazione tra la Direzione regionale Musei Campania e l’Associazione Dissonanzen. Tre incontri musicali gratuiti per i visitatori della splendida Certosa di San Martino.

Tre appuntamenti musicali che si svolgeranno nella Certosa, tra gli spazi ricchi di arte e di storia dello storico complesso monumentale collinare che domina sulla città di Napoli, con musiche scelte appositamente per combinarsi con la particolare acustica che caratterizza i vari ambienti della Certosa.

II concerti sono gratuiti per i visitatori e si svolgeranno in luoghi diversi della storica certosa. Il primo nella Chiesa delle Donne, l’antico spazio sacro tardo Cinquecentesco al di fuori della Certosa, riservato alle sole donne che non potevano accedere al monastero di clausura. Il secondo concerto si terrà nel Refettorio, l’ambiente in cui gli antichi monaci consumavano il pranzo festivo mentre il terzo ed ultimo concerto si svolgerà nello splendido Chiostro Grande.

Musiche antiche e moderne e autori del passato e voci contemporanee in tre concerti che uniscono “metaforicamente” gli antichi e i moderni in un luogo stupendo come la Certosa di San Martino

Suoni in Certosa – Programma 2020

Domenica 13 settembre 2020 ore 11.30 – Certosa di San Martino – Chiesa delle Donne – Contrasti – Daniele Colombo, violino – Musiche di Johann Sebastian Bach, Ivan Fedele, RodionSchcedrin, Jörg Widmann.

Domenica 20 settembre 2020 ore 11.30 – Certosa di San Martino – Refettorio – Ester Facchini, soprano – Ensemble Barocco di Napoli – Tommaso Rossi, Domenico Passarelli, Giacomo Lapegna, Raffaele Di Donna, flauti dolci – Musiche di Jean De Macque, Giovanni Maria Trabaci, John Cage

Domenica 27 settembre 2020 ore 11.30 – Certosa di San Martino – Chiostro Grande – Tommaso Rossi, flauto, Fabio D’Onofrio, oboe, Francesco Filisdeo, clarinetto, Giovanbattista Cutolo, corno, Giacomo Lapegna, fagotto, Musiche di Darius Milhaud, Claude Debussy, Heitor Villa Lobos, Pierluigi da Palestrina, Orlando Gibbons Paul Hindemith

Ingresso gratuito con prenotazione eventi obbligatoria su eventbrite e acquisto in loco del biglietto di ingresso del Museo (Biglietto: intero € 6,00, ridotto 18-25 anni € 2,00)

Suoni in Certosa: prezzi, orari e date

Quando: domenica 13, 20 e 27 settembre 2020 alle 11.30

domenica 13, 20 e 27 settembre 2020 alle 11.30 Dove: Certosa e Museo di San Martino, Largo San Martino, 5 Napoli

Certosa e Museo di San Martino, Largo San Martino, 5 Napoli Prezzo biglietto: Concerto gratuito con prenotazione obbligatoria su eventbrite http://www.eventbrite.it/ per coloro che acquistano in loco del biglietto di ingresso del Museo (Biglietto: intero € 6,00, ridotto 18-25 anni € 2,00, gratuiti da normativa)

Concerto gratuito con prenotazione obbligatoria su eventbrite http://www.eventbrite.it/ per coloro che acquistano in loco del biglietto di ingresso del Museo (Biglietto: intero € 6,00, ridotto 18-25 anni € 2,00, gratuiti da normativa) Contatti e informazioni:

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata