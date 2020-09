Gusta Minori e Villaggio del Gusto: weekend con i prodotti tipici sul lungomare di Minori

Proseguono le tappe del Villaggio del Gusto in Campania e dopo Villammare, Acciaroli e Caserta arriva anche a Minori assieme a Gusta Minori con un percorso del gusto che abbraccia le regioni italiane del Centro Sud con una selezione dei migliori prodotti tipici. Da non perdere anche gli spettacoli nella Villa Romana di Minori

Si terrà a Minori, sul Lungomare California, da giovedì 10 a domenica 13 settembre 2020 la nuova tappa in Campania del “Gusto Italia in tour” l’evento itinerante, nato per promuovere prodotti tipici ed artigianato di qualità.

Gusto Italia in Tour stavolta sarà assieme a Gusta Minori nella Divina Costiera Amalfitana sempre con il meglio del Made in sud Italia e della Campania e anche con degli interessanti spettacoli nella Villa Romana di Minori. Non mancheranno tanti prodotti tipici delle Regioni Italiane e l’Artigianato Artistico e Tradizionale.

Il Villaggio del Gusto sarà sul lungomare di Minori assieme a Gusta Minori presentando una selezione dei migliori prodotti tipici e a denominazione, assieme ad artigianato artistico locale di sei regioni del Sud.

Il Villaggio del Gusto è organizzato dall’Associazione Italia Eventi e da Tanagro Legno Idea, patrocinata dai comuni ospitanti e in Campania è stato già portato, con successo, in altre località quali Camerota e Sapri, e poi a Villammare ed Acciaroli e infine a Caserta a pochi passi dalla Reggia.

Anche a Minori, in Costa d’Amalfi, gli stand del villaggio del gusto saranno aperti liberamente tutti i giorni, da giovedì a domenica, dalle ore 18 alle ore 24.

Prodotti di qualità del sud Italia sul Lungomare California

Il Villaggio del Gusto è una iniziativa nata per aiutare i produttori e gli artigiani dopo l’emergenza e farli incontrare direttamente con i consumatori organizzando un vero mercato del gusto con una selezione di prodotti e produttori nei luoghi delle vacanze.

Anche laboratori e Show Cooking al mercato del Gusto assieme a tanti prodotti di qualità tra cui pasta artigianale, miele, dolci siciliani, cioccolato, tipicità da tutto il Sud e prodotti a marchio DOP, ed anche peperoni cruschi lucani, conserve di mare, liquori artigianali, salumi, formaggi, sott’oli e frutta secca, senza tralasciare prodotti di bellezza naturali e gioiellini, ceramiche, borse e sandali rigorosamente artigianali.

Gli Spettacoli nella Villa Romana di Minoridi “Drama de Antiqvis 5.0”

Gusta Minori 2020 presenta anche una serie di spettacoli, dal titolo “Drama de Antiqvis 5.0”. cui sarà possibile accedere gratuitamente, con prenotazione obbligatoria su EventBrite. Gli eventi si terranno presso il sito archeologico della Villa Romana di Minori, ogni sera, da venerdì a domenica. Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza con mascherina, distanziamento ecc. Per prenotazioni Eventbrite

Villaggio del Gusto & Gustaminori: prezzi, orari e date

Quando: giovedì 10 a domenica 13 settembre 2020

giovedì 10 a domenica 13 settembre 2020 Dove : sul Lungomare California a Minori

: sul Lungomare California a Minori Prezzo biglietto : ingresso gratuito. Per gli spettacoli prenotazione obbligatoria

: ingresso gratuito. Per gli spettacoli prenotazione obbligatoria Contatti e informazioni: Pagina Facebook

