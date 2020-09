Vincenzo Salemme in “Napoletano? E famme ‘na pizza” all’Arena Flegrea

Vincenzo Salemme attore e regista napoletano con la sua commedia tratta dal suo ultimo libro “Napoletano? E famme ‘na pizza”

E’ stata la commedia dell’Estate “Napoletano? E famme ‘na pizza” di Vincenzo Salemme e la potremo vedere anche a Napoli giovedì 10 settembre 2020 nella splendida Arena Flegrea nella Mostra d’Oltremare.

Un successo dopo l’altro questa estate a partire dal debutto del 16 agosto a Gaeta e poi un grande e applaudito tour per tutta la Campania tra Maiori, Agropoli, Benevento, Salerno, Avella, a Caserta al Belvedere di San Leucio con anche qualche puntata anche fuori regione.

Un vero trionfo per Vincenzo Salemme che dopo quarant’anni di carriera e di grandi successi ha avuto di recente il Premio alla Carriera al BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, il 28 luglio.

E non dimentichiamo il grande successo in televisione avuto su Rai2 un vero e proprio boom d’ascolti, per le sue commedie trasmesse in diretta tv o in replica delle vecchie rappresentazioni.

La nuova commedia: “Napoletano? E famme ‘na pizza”

Salemme sta portando in giro da agosto la nuova commedia anche per sostenere gli spettacoli dal vivo insieme a Antonio Guerriero, Vincenzo Borrino e Mirea Flavia Stellato, pochi attori per ragioni di sicurezza,.

La commedia “Napoletano? E famme ‘na pizza” non deluderà gli spettatori dell’Arena Flegrea e porterà in scena la “difficoltà” di essere napoletano: a un napoletano deve piacere per forza il caffè bollente, deve mangiare il ragù la domenica e il capitone a Natale, ma deve anche saper raccontare barzellette, suonare il mandolino e cantare perfettamente le canzoni napoletane. E poi deve amare la pizza sopra ogni cosa, saper nuotare e fare il bagno in ogni stagione dell’anno.

“Ma come mai, si è chiesto Vincenzo, tutte queste pretese le subisce soltanto chi è napoletano mentre chi nasce da un’altra parte è in fin dei conti più libero di essere e fare quel che gli pare?”

“Napoletano? E famme ‘na pizza”: prezzi, orari e date