Le Commedie di Vincenzo Salemme in onda su RAI 5

Sospese per il momento le recite dello spettacolo “Con tutto il cuore” con Vincenzo Salemme a seguito del Decreto Ministeriale del giorno 04 marzo 2020 ma, su RAI 5, potremo vedere il sabato sera alcune delle migliori commedie del bravo Salemme

Come in molti altri casi a Napoli ed in tutta Italia sono state sospese anche le recite dello spettacolo “Con tutto il cuore” di Salemme al Teatro Diana di Napoli a seguito del Decreto Ministeriale del giorno 04 marzo 2020. Ma speriamo di rivederle al più presto dal vivo in questo bel teatro del Vomero.

Nel frattempo potremo goderci le più belle commedie di Vincenzo Salemme su RAI 5 a casa nostra grazie ad una nuova rassegna organizzata dalla RAI.

Partirà infatti da sabato 7 marzo 2020 su RAI 5 il ciclo di appuntamenti Il bello di Salemme, che prevede per i prossimi sabato sera cinque belle serate dedicate alla comicità di Vincenzo Salemme, uno dei più amati attori napoletani.

Potremo infatti vedere, o rivedere, belle commedie come:

“E fuori nevica”

“Bello di papà”

“La gente vuole ridere”

“Premiata pasticceria Bellavista”

“Passerotti o pipistrelli?”

Un bell’evento che segue le commedie registrate dal vivo da Salemme alla Rai di Napoli a dicembre 2019.

Ed ora tante belle serate tra i cavalli di battaglia più noti del bravo artista partenopeo, proposti nelle versioni teatrali registrate dal vivo nella prima decade degli anni Duemila.

Appuntamento ogni sabato, dal 7 marzo 2020 alle 21.15 su Rai5

“Il bello di Salemme” – RAI 5