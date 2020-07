750 biglietti gratuiti per l’Aida del San Carlo di Sabato a Piazza Plebiscito

Piazza Plebiscito fotografata da © ggltth

Ben 750 ingressi gratuiti potranno essere richiesti dalle ore 12 di giovedì 23 luglio 2020 per la prova generale aperta dell’Aida di Giuseppe Verdi (in forma di concerto) del Teatro di San Carlo per lo spettacolo di sabato sera a Piazza Plebiscito.

Aggiornamento – i biglietti sono terminati

Sabato 25 luglio 2020 alle ore 20:15 in piazza del Plebiscito.si terrà la prova generale aperta dell’Aida di Giuseppe Verdi (in forma di concerto) del Teatro di San Carlo su libretto di Antonio Ghislanzoni. L’orchestra e coro del Teatro di San Carlo saranno diretti da Michele Mariotti.

Per assistere in piazza del Plebiscito all’opera sabato sera il Comune di Napoli distribuirà, su prenotazione on line sul suo sito, all’indirizzo che troverete di seguito, 750 biglietti gratuiti di accesso alla piazza

Le prenotazioni si potranno effettuare online sul sito del Comune di Napoli a partire dalle 12 di giovedì 23 luglio 2020 e il sito resterà accessibile fino ad esaurimento dei 750 posti disponibili.

I biglietti che saranno messi a disposizione sono i seguenti:

12 posti riservati per portatori di handicap in carrozzina con relativi accompagnatori;

90 posti per portatori di handicap (ai sensi della legge 104 del 5 febbraio 1992 articolo 3 comma 3) e relativi accompagnatori;

248 posti per i giovani under 30.

400 posti riservabili liberamente.

La prenotazione si potrà effettuare compilando un modulo pubblicato sul sito del Comune di Napoli che sarà accessibile a partire dalle ore 12 del 23 luglio 2020. La prenotazione sarà per un massimo di 2 spettatori per singolo indirizzo e-mail e il richiedente non potrà effettuare più di una prenotazione.

Per poter accedere alla piazza con l’ingresso gratuito sarà necessaria la prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, e la successiva conversione in biglietto. Al termine della prenotazione verrà assegnato un codice di prenotazione che dovrà essere convertito in biglietto gratuito al botteghino del teatro San Carlo nei seguenti giorni:

giovedì dalle 12:00 alle 21:00;

venerdì dalle 10:00 alle 21:00;

sabato dalle 10:00 alle 18:00.

Link per prenotazione

Le prenotazioni che saranno attivate dalle ore 12 di giovedì 23 luglio 2020 e rimarranno disponibili fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L’Aida di Giuseppe Verdi in Piazza Plebiscito

Quella di sabato 25 sarà la prova generale aperta al pubblico dello spettacolo che si terrà sempre in Piazza del Plebiscito dal 28 al 31 luglio 2020. L’Aida Giuseppe Verdi (in forma di concerto) vedrà Anna Pirozzi nel ruolo di Aida, Jonas Kaufmann in quello di Radamès e Anita Rachvelishvili nel ruolo di Amneris. Dirigerà l’Orchestra e Coro del Teatro San Carlo il Maestri Michele Mariott. Per queste date ufficiali con spettacoli di Martedì 28 luglio, ore 20.15 e Venerdì 31 luglio, ore 20.15 i biglietti costano da 60 a 300 euro per sei categorie differenti di posto.

