Gli spettacoli del Teatro di San Carlo a Piazza del Plebiscito a Napoli: date e prezzi

Ricomincia con spettacoli all’aperto il Teatro di San Carlo dopo la lunga chiusura per l’emergenza portando in scena, nella grande piazza cittadina, le grandi voci della scena lirica internazionale

Grandi spettacoli all’aperto per il Teatro di San Carlo di Napoli dopo la lunga chiusura e con importanti eventi in Piazza Plebiscito su un grande palcoscenico di circa 1500 metri creato ad hoc e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Primo appuntamento domenica 19 luglio alle 21 e poi sabato 25 luglio alle 20.15, in Piazza del Plebiscito con “Prove Aperte”, con due serate esclusive dedicate a medici e infermieri che sono stati in prima linea durante l’emergenza. Serate riservate con le prove generali in “anteprima” per il personale sanitario con 1000 posti gratuiti per la Tosca di Giacomo Puccini e l’Aida di Giuseppe Verdi.

3 spettacoli in programma a Piazza del Plebiscito

Poi 3 spettacoli aperti al pubblico con prezzi contenuti i cui biglietti sono già in vendita sul sito del teatro. Si inizia, dal 23 al 26 luglio alle 20, con La Tosca di Giacomo Puccini (in forma di concerto) che vedrà come protagonista per la prima volta a Napoli il soprano Anna Netrebko, una vera diva della lirica, con Yusif Eyvazov che interpreterà Mario Cavaradossi e Ludovic Tézier nei panni del Barone Scarpia. Dirigerà l’Orchestra del Teatro di San Carlo il direttore musicale Juraj Valčuha

Poi dal 28 al 31 luglio ci sarà l’Aida Giuseppe Verdi (in forma di concerto) con Anna Pirozzi nel ruolo di Aida, Jonas Kaufmann in quello di Radamès e Anita Rachvelishvili nel ruolo di Amneris. Dirigerà l’Orchestra e Coro del Teatro San Carlo il Maestri Michele Mariott.

Il 30 luglio alle 21 ci sarà anche un’unica esecuzione della nona di Beethoven con il soprano Maria Agresta, il mezzosoprano Daniela Barcellona, il tenore Antonio Poli e il basso Roberto Tagliavini. Dirigerà l’Orchestra e il Coro del Teatro San Carlo Juraj Valčuha.

Prezzi e date degli spettacoli del San Carlo in Piazza

Gli spettacoli saranno proposti a prezzi contenuti con varie fasce di costo e ci saranno attenzioni particolari per gli abbonati che non hanno convertito in vaucher gli importi degli spettacoli non goduti.

Per la Tosca gli spettacoli per il pubblico si terranno Giovedì 23 luglio, ore 20.15 e Domenica 26 luglio, ore 20.15 e i biglietti vanno da 60 a 300 euro per sei categorie di posto.

Per l'Aida gli spettacoli per il pubblico si terranno Martedì 28 luglio, ore 20.15 e Venerdì 31 luglio, ore 20.15 e i biglietti vanno da 60 a 300 euro per sei categorie di posto.

La nona di Beethoven si terrà Giovedì 30 luglio, ore 20.15 ed i biglietti costeranno da 40 a 150 euro per cinque categorie di posto

