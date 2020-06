Visite guidate gratuite alla Villa Rustica del Torchio a Quarto Flegreo

La Villa Rustica del Torchio era un probabile centro di produzione e vendita del vino flegreo nel II secolo a.C.

Sabato 20 giugno 2020, e poi anche domenica 5 luglio, sempre alle ore 19:00 ci sarà la possibilità di effettuare delle particolari visite guidate gratuite che ci faranno scoprire la Villa Rustica del Torchio a Quarto Flegreo in via Masullo.

Una villa, scoperta solo nel 2006, che fu costruita presumibilmente negli ultimi anni del II sec. a. C ed è una delle poche dei Campi Flegrei che si presenta in ottime condizioni.

La Villa Rustica del Torchio a Quarto ha un impianto quadrangolare, preceduto da un cortile con porticato su pilastri e, costruita probabilmente alla fine del II sec. a. C., presenta varie fasi costruttive che testimoniano una continuità di vita fino al IV-V sec. d. C.

E’ molto probabile che la villa fosse un centro di produzione di vino, e comunque un luogo dove si svolgeva il commercio di tale prodotto, anche perché in alcuni ambienti della villa sono stati ritrovati un torcularium e una cella vinaria, oltre a un consistente numero di monete.

Le visite guidate gratuite alla Villa Rustica del Torchio

L’apertura straordinaria è autorizzata del Comune di Quarto e dalla Soprintendenza e i visitatori saranno accompagnati da guide turistiche volontarie per scoprire la villa rustica che è l’unica ben conservata di tutta l’area flegrea.

Le visite guidate alla Villa del Torchio si terranno sia Sabato 20 giugno che domenica 5 luglio, sempre alle ore 19:00 a cura del Gruppo Archeologico Campi Flegrei.

Il sito archeologico si trova a Quarto in via Masullo e, nei due giorni di visita sarà aperto dalle 19:00 alle 20:30 con visite guidate gratuite ogni mezz’ora. Previste le norme comportamentali di emergenza obbligatorie in questo periodo con mascherine, distanziamento e tutte le altre misure necessarie.

Visita guidata alla Villa Rustica del Torchio a Quarto Flegreo