Il 2 giugno riaprono gli straordinari siti del Parco archeologico dei Campi Flegrei

Il Parco archeologico dei Campi Flegrei raccoglie tantissimi e straordinari siti dall’anfiteatro di Pozzuoli al Parco delle Terme di Baia, dal Castello di Baia al Parco di Cuma. Tutti luoghi straordinari e posti bellissimi della nostra terra che potranno essere visitati di nuovo dal 2 giugno.

Riapriranno martedì 2 giugno, dopo quasi tre mesi di chiusura, i tanti e straordinari siti che fanno parte del grande Parco archeologico dei Campi Flegrei. Tutti luoghi bellissimi come il Parco archeologico di Cuma, il Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia, l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli e il Parco archeologico delle Terme di Baia.

In base alle disposizioni vigenti i vari siti saranno fruibili in sicurezza con misure di vario genere tra cui ingressi contingentati, percorsi differenziati e adozione di misure a garanzia dei visitatori e per il rispetto dei comportamenti.

Tutte le informazioni per l’accesso verranno segnalate all’esterno e all’interno dei siti e attraverso i canali ufficiali di comunicazione del Parco (sito web e i canali social ufficiali).

Anche per il Parco Archeologico dei Campi Flegrei la cultura non si è mai fermata

Anche durante la chiusura abbiamo potuto godere delle tante bellezze del Parco archeologico dei Campi Flegrei grazie alle tante iniziative messe in atto dal Parco sui canali social e sul sito ufficiale come il “#Parco4Family” o grazie ai tanti splendidi video disponibili sia sui social sia ripresi da trasmissioni TV.

Ad esempio quello sulla straordinaria città romana sommersa a Baia e suoi sui bellissimi mosaici sommersi (video Parco Sommerso di Baia) o grazie a dei video navigabili per conoscere la Piscina Mirabilis (Visita virtuale alla Piscina Mirabilis ).

Tutti luoghi splendidi che potremo vedere di nuovo di persona dal 2 giugno.