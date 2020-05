Madama Butterfly di Puccini per la regia di Ferzan Ozpetek sulla web TV del teatro di San Carlo

Continua sulla WebTv del Teatro di San Carlo di Napoli la trasmissione di spettacoli completi che si sono tenuti nel Massimo napoletano.

Un’occasione veramente straordinaria per veder delle grandi opere, o dei balletti, in versione integrale, ripresi durante l’esecuzione avvenuta al teatro San Carlo qualche anno fa.

Vi abbiamo già proposto tempo fa una straordinaria opera di un atto di Richard Strauss, l’Elettra (Elektra) scritta su libretto di Hugo von Hofmannsthal e tratta dalla tragedia omonima di Sofocle eseguita con la direzione di Juraj Valčuha ed anche il balletto Pulcinella di Igor Stravinsky ripreso al San Carlo nel 2019.

Oggi vi proponiamo invece un’altra opera eccezionale in versione integrale di un due ore e trenta: la Madama Butterfly di Giacomo Puccini per la regia di Ferzan Ozpetek tenuta al Teatro di San Carlo con la direzione di Gabriele Ferro.

L’opera è stata eseguita nel 2019 per la regia di Ferzan Özpetek e ci presenta, nel primo atto, una Butterfly ambientata in un villaggio di pescatori giapponese. Poi le scene si trasformano nei successivi atti con semplici e grandi pareti grigie. Bella la direzione di Gabriele Ferro che dal podio segue l’Orchestra del San Carlo e ottimo il Coro preparato da Gea Garatti Ansini.

