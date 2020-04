Opere e balletti del Teatro di San Carlo di Napoli da vedere sul web

© foto Luciano Romano © Teatro San Carlo

Spettacoli integrali che si sono tenuti al Teatro San Carlo: Elektra, un’opera di Richard Strauss e il balletto Pulcinella di Igor Stravinsky

E’ possibile vedere sul web, grazie alla webTv C’èTv, una straordinaria opera di un atto di Richard Strauss Elettra (Elektra) scritta su libretto di Hugo von Hofmannsthal e tratta dalla tragedia omonima di Sofocle, L’opera è stata ripresa integralmente al Teatro di San Carlo con la direzione di Juraj Valčuha Direttore Musicale Principale del Teatro probabilmente nelle repliche che si tennero ad aprile 2017 nel Massimo napoletano.

Ma non c’è solo Elektra sulla WebTv ma anche uno straordinario balletto da non perdere sempre in versione integrale. Disponibile infatti anche il balletto Pulcinella di Igor Stravinsky ripreso al San Carlo il 12 luglio 2019. Pulcinella è un Balletto in un atto con canto di Stravinsky e potremo vederlo nella versione integrale di un ora.

Il Teatro San Carlo portò anche in scena il balletto Pulcinella di Igor Stravinsky n una bella versione il il 7 e l’8 settembre 2019 al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Napoli nell’affascinante sala delle Locomotive a Vapore.

Le riprese sono state effettuate e ora rese disponibili da C’è tv, una webTv che trasmette da Napoli.

Di seguito i video integrali del Teatro di San Carlo di Napoli di Elettra (Elektra), opera di un atto di Richard Strauss (video di 1,50 minuti) e di Pulcinella , il balletto in un atto di Igor Stravinsky (video di 60 minuti)

