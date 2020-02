Eventi per bambini e famiglie: cosa fare a Napoli nel weekend dal 21 al 23 febbraio 2020

Da non perdere i laboratori e gli eventi per la grande mostra su Mirò al PAN cui hanno già partecipato oltre 7.000 bambini

Finalmente è arrivato Carnevale: preparate coriandoli, maschere e voglia di divertirsi, i nostri consigli per il prossimo weekend di febbraio non possono prescindere da questa ricorrenza che, particolarmente a Napoli e nella Campania, intreccia l’aspetto ludico con la più bella e antica tradizione culturale locale.Anche questa settimana, vi segnaliamo 4 eventi scelti tra quelli che uniscono intrattenimento e scoperta, divertimento e apprendimento. Non perdete le ultime occasioni per partecipare agli eventi e laboratori per bambini alla Mostra su Mirò.

MIRO’panKIDS – giochi, arte e creatività nel progetto esperienziale per bambini, ragazzi e famiglie

Il Progetto PANkids racconta (e gioca con) Joan Miró, si svolge in occasione della grande mostra si Mirò curata da Robert Lubar Messeri che si tiene al Pan, il Palazzo delle arti di Napoli e che espone 80 opere originali del grande Maestro catalano. Nella mostra c’è un’offerta diversificata di visite guidate, percorsi creativi e laboratori (per bambini, ragazzi, adolescenti, scuole di ogni ordine e grado, gruppi e famiglie) curata, dal lunedì alla domenica, dalla rete delle cinque Associazioni del PANkids (Arteteca at work; Archipicchia! Architettura per Bambini; Associazione culturale Kolibrì; La Bottega del Liocorno; Il Cerchio Quadrato Onlus). Tutte associazioni impegnate da anni nella realizzazione collegiale di attività formative ed esperienziali di didattica dell’arte e della creatività dedicate a bambini, preadolescenti e giovani presso il Pan di Napoli. Dalle opere d’arte in mostra all’arte in opera, «MiróPANkids» propone un cantiere in cui l’arte e la creatività svolgono una funzione attiva d’unione tra cultura e società.

In particolare, il viaggio attraverso le opere esposte, testimonianza di sei decenni di attività di Miró, dal 1924 al 1981, sarà una stimolante occasione per (ri)scoprire la trasformazione dei linguaggi pittorici che il grande artista iniziò a sviluppare nella prima metà degli anni Venti anche attraverso l’uso innovativo di supporti diversi, mettendo alla prova lo sguardo e il pensiero divergente di piccoli e grandi. Il sabato e la domenica tutte le Associazioni, a rotazione e in alternanza a due per volta ogni weekend proporranno i loro laboratori e poi visite guidate e percorsi creativi. Partecipanti: da un minimo di 10 a un massimo di 30 partecipanti per visita e laboratorio. Costi: € 5 il sabato e la domenica; € 10 dal lunedì al venerdì nel pomeriggio. Info e prenotazioni (obbligatorie): Orari weekend: sabato e domenica: ore 10,00-12,30; 16,30-19,00 Tel. Ufficio prenotazioni + 39 334 132 42 81.Maggiori Informazioni MIRO’panKIDS

Carnevale a Città della Scienza: la superfesta è gratuita per i bambini fino a 12 anni

“Mille Culture e Colori dei Popoli della Terra”, si chiama così il grande evento organizzato per festeggiare tutti insieme, grandi e piccini, il Carnevale, domenica 23 febbraio a partire dalle ore 10.00, presso gli spazi di Città della Scienza. Il live Show a cura dell’Unione astrofili napoletani dispiegherà la narrazione introno alle Stelle nel Planetario 3D, per viaggiare tra gli astri più lucenti, scoprire i loro colori e imparare le curiosità più bizzarre. L’angolo delle culture, con attività e travestimenti organizzati per conoscere la storia e le caratteristiche dei diversi paesi del mondo, arrichhirà l’evento e condurrà tutti i partecipanti in Paesi diversi e lontani: Africa, Cina, Australia e Brasile.

La Bollywood dance Aishanti company si esibirà in una performance di ballo al ritmo della magica India. Il programma della giornata prevede numerose attività per i più piccoli. I bambini potranno prendere parte alle mini olimpiadi, giocare con i gonfiabili o scegliere di farsi truccare dalle animatrici. L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 12 anni. Programma completo e informazioni

Allo zoo di Napoli Carnevale con i supereroi

Lo zoo di Napoli si popola di supereroi per festeggiare il Carnevale insieme ai bambini che decideranno di divertirsi con loro. Si inizia il 22 febbraio e si proseguirà fino al 25 con tanti appuntamenti ludici e didattici. Una bella sorpresa aspetta chi deciderà di recarvisi in maschera: un coupon con un ingresso gratis allo zoo.

Durante le giornate ci saranno anche laboratori specifici con approfondimenti sugli animali. Domenica 23 febbraio il programma è particolarmente ricco ed invitante: Animazione con i Supereroi; Laboratorio per costruire il carro di Carnevale per i bambini; Face Painting e Parata di Carnevale. Programma e informazioni

Pulcinella, cavalieri, principesse e supereroi insieme per il Carnevale di Pietrarsa

Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa due appuntamenti, sabato 22 e domenica 23 febbraio 2020, aspettando tutti i visitatori per stupire con una festa in maschera unica. A farla da padrone sarà “Il treno di Carnevale” che si snoderà lungo tutti i padiglioni ricchi di storia ed evidenze materiali, con diversi artisti che trasformeranno l’intero complesso in un colorato circuito. Il culmine della manifestazione si svolgerà nel padiglione appositamente trasformato in un Salone per feste dove racconti, incontro con misteriosi personaggi, danze e sfilate in maschera travolgeranno i partecipanti lasciandoli ad occhi aperti.

La magia della Fata Smemorina incanterà tutti rievocando i Cavalieri della Tavola Rotonda che appariranno ai visitatori e li condurranno in un viaggio fantastico. Per la prima volta saranno insieme i personaggi delle favole e le maschere tradizionali di Carnevale con i Supereroi e gli idoli dei cartoni animati. Carnevale sui treni di Pietrarsa: Pulcinella a braccetto con cavalieri, supereroi e principesse. Percorsi ogni ora dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 – Ingresso con pacchetto famiglia per nucleo familiare di 3 o 4 ¾ persone € 25,00 Informazioni e prenotazioni 081/8678369 – Whatsapp 327/2540679 Programma e informazioni