Festa di Carnevale 2020 a Città della Scienza: ingresso gratis per i bambini

Live Show Tutti i Colori delle Stelle, dance Aishanti, l’angolo delle culture, spettacoli, animazione itinerante, giochi e laboratori di creatività e manualità

Domenica 23 febbraio 2020 si terrà a Città della Scienza una superfesta di Carnevale con ingresso gratuito per i bambini under 12.

Una bella e grande Festa di Carnevale nel grande Scienze Center napoletano all’insegna della scienza e del divertimento.

Il tema per questo grande evento sarà le mille culture e colori dei popoli della Terra. Il tema verrà esplorato attraverso spettacoli, animazione itinerante, giochi e laboratori di creatività e manualità.

La festa si terrà dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e sarà ricca di tantissimi coriandoli, stelle filanti, costumi, travestimenti, accessori, maschere e giochi collettivi per bambini e per adulti.

Superfesta di Carnevale 2020 a Città della Scienza

Una vera e propria grande festa con ingresso gratuito per tutti i bambini fino a 12 anni che si terrà dalle ore 10 alle ore 14 mentre le tante aree espositive di Città della Scienza saranno aperte e visitabili fino alle 18.

Una mattinata veramente speciale con un programma molto fitto che potrete consultare in dettaglio alla fine del post. Tra le tante cose da non perdere il Live Show dell’Unione astrofili napoletani dal titolo “Tutti i Colori delle Stelle” presso il Planetario 3D, un bellissimo viaggio nei colori delle stelle per conoscere questi astri e poi anche la Bollywood dance Aishanti company che ci farà vedere una bellissima performance di ballo al ritmo della magica India.

La festa è anche dedicata anche ai bambini di 3 anni, infatti dai 3 anni in su sarà possibile partecipare ad un percorso di miniolimpiadi, saltare sui gonfiabili e farsi truccare dalle animatrici.

Una bella superfesta per tutti assieme alle mille culture e colori dei popoli della Terra.

Il Programma della Giornata della Superfesta di Carnevale 2020 a Città della Scienza