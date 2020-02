Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 17 al 21 febbraio 2020

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio 2020. Anche questa settimana cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend.

È appena finito un fantastico weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio 2020 perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti.

Cinema al femminile, Film gratuiti all’istituto francese Grenoble di Napoli

Dal 3 febbraio fino al 25 maggio 2020 si terrà una interessante rassegna dal titolo “Cinema al femminile tra Italia e Francia”, con venti film gratuiti per celebrare il talento e la creatività al femminile nel cinema italiano e francese. Prossimo 17 febbraio 2020 – “Il resto di niente”, di Antonietta de Lillo (2004) Cinema al femminile, Film gratuiti al Grenoble

Visite gratuite a Palazzo San Giacomo a Napoli

Continuano con successo le visite guidate gratuite che ci permetteranno di conoscere la grande storia di Palazzo San Giacomo a Napoli, in Piazza Municipio, una volta Palazzo dei Ministeri del regno di Napoli.. Prossima Venerdì 21 febbraio 2020 ore 17.00. Si può prenotare la visita dal post seguente. Visite gratuite a Palazzo San Giacomo

Incontri gratuiti di Archeologia al Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Una rassegna gratuita Incontri di Archeologia al MANN con tantissimi incontri fino al 28 maggio 2020. Un evento sia per gli appassionati di arte antica ma anche per chi vuole approfondire argomenti storici. Prossimo incontro Giovedì 20 febbraio 2020 – Henri Focillon – storico dell’arte e uomo di museo – di Annamaria Ducci, Incontri di Archeologia al MANN

Concerti gratuiti a Palazzo Zevallos

Concerto gratuito a Palazzo Zevallos in settimana per la rassegna Musica a pranzo nel bellissimo salone del Palazzo Zevallos a Napoli concerto all’ora di pranzo. Mercoledì 19 febbraio 2020 ore 13.30 Recital Pianistico di Alessandro Amendola con musiche di Ludwig van Beethoven Sonata op. 106 “Hammerklavier” in si bemolle maggiore: I. Allegro II. Scherzo: assai vivace III. Adagio sostenuto. Appassionato e con molto sentimento IV. Largo. Allegro risoluto. Fuga a tre voci, con alcune licenze e Fryderyk Chopin Scherzo n. 4 op. 54 in mi maggiore. Concerti gratuiti a Palazzo Zevallos