Cosa fare gratis in Campania nel Weekend dal 7 al 9 febbraio 2020

Tanti eventi e cose da fare gratis e tanti luoghi da visitare sempre gratuitamente anche nelle vicinanze di Napoli nel weekend dal 7 al 9 febbraio 2020. Su richiesta di molti lettori abbiamo anche inserito eventi cui si può partecipare spendendo pochi euro

Tante cosa da fare gratis anche vicino Napoli e in luoghi molto belli della Campania durante questo weekend che va dal 7 al 9 febbraio 2020. Dopo il successo di cosa fare gratis a Napoli nel weekend dedichiamo un nuovo post a cosa fare gratis vicino Napoli e in Campania.

Se poi volete un’informazione più completa su cosa fare a Napoli e nelle vicinanze, anche a pagamento, vi consigliamo la nostra guida ai 100 migliori eventi del fine settimana, oramai un “classico” del Weekend cittadino. Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite a vostra conoscenza e verificate sempre eventuali cambiamenti di orari e date. Buon fine settimana a tutti.

A’ Fest du Puorc a Puglianello, in provincia di Benevento

A febbraio, come da tradizione, ritorna a Puglianello, in provincia di Benevento, A’ Fest du Puorc che si terrà da venerdì 7 a domenica 9 febbraio 2020. Nei tre giorni di festa gli stand verranno aperti alle ore 19, mentre la domenica ci sarà anche l’apertura alle ore 12, e tante degustazioni di specialità della cucina della zona con tanta e ottima carne di maiale allevata e macellata da allevatori locali. A’ Fest du Puorc

Il grande Carnevale Palmese e le Quadriglie | Il Programma 2020

Dal 2 al 26 febbraio ritorna il bellissimo Carnevale Palmese, la grande festa di carnevale che si svolge a Palma Campania e che ogni anno presenta il grande spettacolo delle Quadriglie con tantissimi figuranti in maschera. Prossimo evento 8 febbraio – Ratto… sotto le Stelle – Inaugurazione del Villaggio delle Quadriglie Il grande Carnevale Palmese a Palma Campania

Il Carnevale Sarnese 2020 a Sarno

Domenica 9 febbraio 2020 si terrà a Sarno la prima delle quattro sfilate del Carnevale Sarnese previste per il 2020. Sarno è in provincia di Salerno ma è facilmente raggiungibile da Napoli via autostrada. Le altre belle e colorate feste del Carnevale di Sarno si terranno quest’anno nelle domeniche del 9, 16, 23 febbraio e poi nel tradizionale giorno del Martedì Grasso e cioè il 25 febbraio 2020. Domenica 9 febbraio 2020 – Presentazione del Carnevale Sarnese – 1 uscita. Carnevale Sarnese

4 Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 7 al 9 febbraio 2020

Questa settimana a Atripaldala tradizione delfocarone di San. Sabino con vari falò accesi nelle piazze e anche a Cimitile il Foco Locoseguendo la tradizione locale. Poi a Puglianello, in provincia di Benevento, A’ Fest du Puorc per ricordare e valorizzare le antiche tradizioni sannite dell’uccisione del Maiale e poi a Palma Campania una delle giornate dedicate al Carnevale Palmese. 4 Sagre e Feste in Campania

Luci d’Artista e Festa degli Innamorati a San Valentino Torio

Si terrà dal 13 al 16 febbraio 2020 una grande festa di quattro giorni a San Valentino Torio dedicata al Santo Patrono. La manifestazione dal titolo “Saint Valentine in Love” prevede le luci d’artista e tantissimi eventi dedicati anche a tutti gli innamorati che trasformeranno la cittadina del Salernitano nella città dell’amore. Saint Valentine in Love