Nauticsud 2020: Salone Internazionale della Nautica alla Mostra d’Oltremare a Napoli

La più grande fiera espositiva per oltre 800 imbarcazioni tra yacht, gozzi, gommoni esposti su cinquantaduemila metri quadri espositivi occupati

Dall’8 al 16 febbraio 2020 si terrà alla Mostra d’Oltremare, la 47° edizione del NauticSud, il Salone Internazionale della Nautica da diporto.

La grande e attesa fiera il Nauticsud dura 9 giorni e presenta quest’anno grandi numeri: in esposizione infatti oltre 800 imbarcazioni tra yacht, gozzi, gommoni e poi anche motori marini, accessori per la nautica, vela, canoe, moto d’acqua e tanto altro con ben 220 aziende presenti su ben cinquantaduemila metri quadri espositivi occupati.

Un grande evento che si pone come punto di riferimento non solo per l’Italia ma per tutto il bacino del Mar Mediterraneo.

Eventi presso il Nauticsud

Fisco e Nautica: 10 febbraio ore 15,00

10 febbraio ore 15,00 Marine Litter e i danni irreversibili della plastica in mare: 11 febbraio ore 15,00;

11 febbraio ore 15,00; Aree marine protette: 12 febbraio ore 15,00

12 febbraio ore 15,00 E’ vela in Campania: 13 febbraio ore 17,00

Gli eventi si terranno presso il Padiglione 10 della mostra.

NauticSud alla Mostra d’Oltremare: prezzi, orari e date

Quando: dall’8 al 16 febbraio 2020

dall’8 al 16 febbraio 2020 Dove: Mostra d’Oltremare Ingressi Piazzale Tecchio, Viale Kennedy, Via Terracina Napoli

Mostra d’Oltremare Ingressi Piazzale Tecchio, Viale Kennedy, Via Terracina Napoli Orari : dal lunedì al giovedì 12:30-19:00 / venerdì, sabato e domenica 10:30-20:30

: dal lunedì al giovedì 12:30-19:00 / venerdì, sabato e domenica 10:30-20:30 Prezzo biglietto: intero 10,00€ – scolaresche 6,00€ – Bambini under 12 gratis

intero 10,00€ – scolaresche 6,00€ – Bambini under 12 gratis Contatti e informazioni: Sito web

Foto facebook Nauticsud Salone Internazionale della Nautica