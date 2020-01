Eventi per bambini e famiglie: cosa fare a Napoli nel weekend dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020

Un nuovo weekend con tante cose da fare per i bambini e le loro famiglie con per un fine settimana da passare assieme con eventi sempre interessanti.

Il primo week end di febbraio coincide anche con la prima domenica del mese che accoglie i visitatori gratuitamente presso i principali musei cittadini e, immancabilmente, arrivano gli eventi per i bambini studiati per consentire loro un vero e consapevole divertimento che li renda protagonisti e li metta in contatto diretto con l’arte e la scoperta.

Un giallo da risolvere agli Scavi di Pompei: chi ha rubato l’anello?

Domenica due febbraio, alle ore 10:00, gli affascinanti e unici Scavi di Pompei diventano il teatro di un’avventura tutta da vivere: la Signora Elania è stata vittima del furto del suo prezioso anello, i piccoli detective avranno il compito di scovare i colpevoli e recuperare la refurtiva. L’evento è organizzato da Eco delle Sirene tour e si rivolge ai bambini di età compresa fra i 7 e gli 11 anni. I partecipanti avranno occasione di scandagliare i resti della antica Pompei divenendo, di fatto, investigatori al tempo stesso del giallo da risolvere e della nostra lontana storia da scoprire.

Come partecipare: Ingresso di Porta Marina Superiore, Prezzo 10€ Bambino/a e 5€ accompagnatore. Ingresso gratuito per tutti agli Scavi di Pompei. Prenotazione Obbligatoria 3278410806 – 3402979546. Il tour sarà effettuato previo raggiungimento di un numero minimo di partecipanti Maggiori informazioni

Il Teatro dei Piccoli alla Mostra d’Oltremare: Costellazioni. Pronti, partenza Spazio

Domenica 2 febbraio uno spettacolo dedicato alla scoperta dell’Universo. Un viaggio fantastico e giocoso che parte dalla Terra per spingersi verso le stelle. Dopo anni e anni di studi e osservazioni dello spazio, il professor Radar si sveglia in quel sogno tanto desiderato: assieme alle professoresse Bussola e Calamita, mettono finalmente in azione l’invenzione del secolo: la Carrozzina Spaziale.

Una straordinaria invenzione per mettersi alla ricerca di un luogo simile alla terra.Attraverso questo viaggio fra pianeti e corpi celesti potremo vivere la danza delle Costellazioni: punti luminosi nel cielo, apparentemente vicini fra loro ma realmente distanti milioni e milioni di anni luce. Ma ora è tutto pronto per intraprendere questo speciale viaggio. Basta solo cominciare: Pronti, Partenza…Spazio! Nel Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare, Domenica 2 febbraio “Costellazioni. Pronti, partenza Spazio” Il Teatro dei Piccoli alla Mostra d’Oltremare di Napoli

Le letture presso la Casa di U al Vomero

Sabato ricominciano le letture animate a Casa di Ù presso la sede di Via Caldieri al Vomero. Si leggeranno a voce alta alcuni dei bellissimi testi, colorati e pieni di storie, che troviamo presso la Ulibreria, a seguire i bimbi colorano personaggi e storie ascoltate sull’immensa lavagna a parete lunga 13 metri. Età 3-12 anni.

Ogni sabato accogliamo i vostri bambini con due ore di gioco e divertimento: si inizia alle 10 con le letture animate e si prosegue con un’ora di gioco ed intrattenimento. Tutto a soli 5 euro. Una mattina di festa da trascorrere insieme ad altri bambini mentre mamma e papà possono prendere un caffè seduti al nostro bar oppure fare una passeggiata con shopping nel cuore del Vomero.3 euro letture animate dalle 10:00 alle 11:00 – 3 euro animazione/ intrattenimento dalle 11:00 alle 12:00 – 5 euro acquistando entrambi – Posti limitati. Obbligatoria la prenotazione al numero 081 1913 6651 Maggiori Informazioni

MIRO’panKIDS – giochi, arte e creatività nel progetto esperienziale per bambini, ragazzi e famiglie

Il Progetto PANkids racconta (e gioca con) Joan Miró, si svolge in occasione della grande mostra si Mirò curata da Robert Lubar Messeri che si tiene al Pan, il Palazzo delle arti di Napoli e che espone 80 opere originali del grande Maestro catalano. Nella mostra c’è un’offerta diversificata di visite guidate, percorsi creativi e laboratori (per bambini, ragazzi, adolescenti, scuole di ogni ordine e grado, gruppi e famiglie) curata, dal lunedì alla domenica, dalla rete delle cinque Associazioni del PANkids (Arteteca at work; Archipicchia! Architettura per Bambini; Associazione culturale Kolibrì; La Bottega del Liocorno; Il Cerchio Quadrato Onlus). Tutte associazioni impegnate da anni nella realizzazione collegiale di attività formative ed esperienziali di didattica dell’arte e della creatività dedicate a bambini, preadolescenti e giovani presso il Pan di Napoli. Dalle opere d’arte in mostra all’arte in opera, «MiróPANkids» propone un cantiere in cui l’arte e la creatività svolgono una funzione attiva d’unione tra cultura e società.

In particolare, il viaggio attraverso le opere esposte, testimonianza di sei decenni di attività di Miró, dal 1924 al 1981, sarà una stimolante occasione per (ri)scoprire la trasformazione dei linguaggi pittorici che il grande artista iniziò a sviluppare nella prima metà degli anni Venti anche attraverso l’uso innovativo di supporti diversi, mettendo alla prova lo sguardo e il pensiero divergente di piccoli e grandi. Il sabato e la domenica tutte le Associazioni, a rotazione e in alternanza a due per volta ogni weekend proporranno i loro laboratori e poi visite guidate e percorsi creativi. Partecipanti: da un minimo di 10 a un massimo di 30 partecipanti per visita e laboratorio. Costi: € 5 il sabato e la domenica; € 10 dal lunedì al venerdì nel pomeriggio. Info e prenotazioni (obbligatorie): Orari weekend: sabato e domenica: ore 10,00-12,30; 16,30-19,00 Tel. Ufficio prenotazioni + 39 334 132 42 81.Maggiori Informazioni MIRO’panKIDS