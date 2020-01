Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 13 al 17 gennaio 2020

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio 2020, cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend ricco di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio 2020 perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti.

Festival Barocco Napoletano gratis al MANN, il Museo Archeologico

Fino all’11 maggio 2020 si terrà al MANN di Napoli la quarta edizione del Festival Barocco Napoletano. Una bella rassegna che presenta tanti concerti di qualità per scoprire la grande tradizione musicale napoletana con appuntamenti gratuiti che si terranno nella Sala del Toro Farnese del MANN. Prossimo 13 Gennaio 2020 – Gouches Napolitaines Affetti e passioni tra ‘700 e ‘900. Festival Barocco Napoletano

Visite gratuite a Palazzo San Giacomo a Napoli

Dopo il successo delle visite gratuite di dicembre si potranno effettuare delle visite guidate gratuita, che ci permetterà di conoscere la grande storia di Palazzo San Giacomo a Napoli, in Piazza Municipio. Tante altre date disponibili. Prossima visita venerdì 17 gennaio 2020. Maggiori informazioni e come prenotare Visite gratuite a Palazzo San Giacomo

Concerti gratuiti a Palazzo Zevallos

Concerto gratuito a Palazzo Zevallos in settimana per la rassegna Musica a pranzo nel bellissimo salone del Palazzo Zevallos a Napoli concerto all’ora di pranzo. Mercoledì 15 gennaio 2020 ore 13.30 LIEDERISTICA DA CAMERA con Alessandro Caro tenore, Angelo Gala pianoforte, Juan Su tenore, Francesca Canonico pianoforte. In programma musiche di Johannes Brahms, Manuel de Falla, Claude Debussy, Enrique Granados, Maurice Ravel, Robert Schumann, Francesco Paolo Tosti Concerti gratuiti a Palazzo Zevallos.

Incontri gratuiti di Archeologia al Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Una rassegna gratuita Incontri di Archeologia al MANN con tantissimi incontri fino al 28 maggio 2020. Un evento sia per gli appassionati di arte antica ma anche per chi vuole approfondire argomenti storici che si ripete per la sua XXV edizione con sempre un grande successo di pubblico. Prossimo incontro Giovedì 16 gennaio ore 16 – I Papiri di Ercolano. Storia e attualità della biblioteca più antica del mondo di Fabrizio Diozzi Incontri di Archeologia al MANN