Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 16 al 20 dicembre 2019

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre 2019, cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend.

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre 2019 perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi. Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti.

Sacro Sud Anime Salve 2.0: festival musicale gratuito diretto da Enzo Avitabile

Tra gli eventi per il Natale 2019 a Napoli ci sarà anche una rassegna musicale da non perdere diretta da Enzo Avitabile. 12 eccezionali concerti che si terranno dal 15 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 con la direzione artistica di Enzo Avitabile ed anche un suo concerto. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Gli appuntamenti della settimana:

Lunedì 16 dicembre 2019 ore 20:00 – MILDRED DANIELS “THE SONGBIRD” GOSPEL SINGERS (U.S.A.) – Chiesa di S. Giovanni Battista (San Giovanni a Teduccio)

(U.S.A.) – Chiesa di S. Giovanni Battista (San Giovanni a Teduccio) Martedì 17 dicembre 2019 ore 20:00 – ENSEMBLE DIVANA (India) – Chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia (Museo Diocesano)

(India) – Chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia (Museo Diocesano) Giovedì 19 dicembre 2019 – SAHAR AJDAMSANI (Iran) – ore 20:00 GIOVANNA MARINI (Italia) – ore 21:00 – Chiesa Anglicana di Via San Pasquale a Chiaia

(Iran) (Italia) Chiesa Anglicana di Via San Pasquale a Chiaia Venerdì 20 dicembre 2019 ore 20:00 – LULA PENA (Portogallo) – Chiesa Anglicana di Via San Pasquale a Chiaia

Maggiori informazioni : Sud Anime Salve 2.0

FederiPiano: concerti gratuiti dall’Università Federico II di Napoli

Una serie di interessanti concerti pianistici gratuiti si terranno nell’Università Federico II di Napoli a cura di studenti o professori che hanno creato una vera e propria Comunità Pianistica Federiciana che, in alcuni casi, non sono proprio dei dilettanti. C’è chi ha suonato al Teatro San Carlo o al Ravello Festival e chi in festival europei e chi anche è diplomato con lode al Conservatorio. E già nell’anno Accademico 2014-2015 ci fu una bella stagione di concerti pianistici a SS. Marcellino e Festo.Prossimo concerto – Venerdì 20 dicembre 2019 – Atrio Federico II Corso Umberto I – Luigi Nastri – A piccoli passi (composizioni originali del pianista) Laureato in Giurisprudenza FederiPiano concerti gratuiti alla Federico II

Mostra di Arte Presepiale a Napoli nel complesso museale di San Severo al Pendino

Sono presepi straordinari quelli creati dai Maestri presepiali napoletani e saranno in mostra nel complesso museale di San Severo al Pendino con ingresso a solo 1 euro. La mostra, per la 34 ^ edizione, è organizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepio, Sede di Napoli e sarà aperta fino al 10 gennaio 2020 dalle ore 9 alle ore 19. Nei giorni 24,26,31 Dicembre 2019 la mostra resterà aperta dalle 9 alle 14 mentre resterà chiusa nel giorno di Natale e il primo giorno del nuovo anno. Presepi e pastori veramente bellissimi. Mostra di Arte Presepiale a Napoli

Concerti gratuiti a Palazzo Zevallos

Concerto gratuito a Palazzo Zevallos in settimana per la rassegna Musica a pranzo nel bellissimo salone del Palazzo Zevallos a Napoli concerto all’ora di pranzo. Mercoledì 18 dicembre 2019 ore 13.30 “Penelopi e Soldati”, L’amore nelle opere di Mozart con Maria Alvino soprano, Francesca Del Vacchio soprano, Nataliia Dmytruk soprano, Flavia Fioretti soprano, Antonella Firinu soprano, Roberto Gaudino basso, Valerio Ilardo tenore, Carmen Pellegrini soprano, Jessica Penon soprano, Concetta Varricchio pianoforte. Coordinamento scenico Giuseppe Sollazzo. Concerti gratuiti a Palazzo Zevallos.

I

Prima di recarvi agli eventi vi consigliamo di consultare il sito originale per eventuali cambiamenti rispetto ai programmi comunicati.