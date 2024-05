Visita Gratuita alle Dimore Storiche della Campania il 26 Maggio 2024

Sono dodici in Campania le dimore storiche che apriranno gratuitamente le porte al pubblico per la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. Un occasione speciale per scoprire luoghi bellissimi difficilmente visitabili

Domenica 26 maggio 2024 si terrà la XIV edizione della Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane e sarà possibile visitare, in tutta Italia oltre 550 monumenti tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini che accoglieranno gratuitamente tutti coloro che vorranno conoscere luoghi magnifici del patrimonio artistico e culturale italiano.

Per questa 14^ edizione anche in Campania ci saranno castelli, rocche, ville, parchi, giardini privati visitabili gratuitamente: un’occasione unica per riscoprire le bellezze nascoste delle province della Campania.

In Campania visitabili ben 12 dimore tra quattro province

In Campania, per questa edizione 2024, sono dodici le dimore storiche, tra quattro delle cinque province, che apriranno le porte al pubblico. In particolare:

In provincia di Avellino : Palazzo Bruni a Montella, Palazzo Ducale Pignatelli della Leonessa a San Martino Valle Caudina, Tenute Casoli – Palazzo Iorio a Candida, Villa Preziosi ad Aiello del Sabato.

: Palazzo Bruni a Montella, Palazzo Ducale Pignatelli della Leonessa a San Martino Valle Caudina, Tenute Casoli – Palazzo Iorio a Candida, Villa Preziosi ad Aiello del Sabato. In provincia di Caserta : Palazzo Cocozza di Montanara e Palazzo dei Conti Paternò di Montecupo, Marchesi di Casanova, Duchi di San Nicola a Caserta, Palazzo Lanza a Capua, Palazzo San Carlo a Santa Maria Capua Vetere.

: Palazzo Cocozza di Montanara e Palazzo dei Conti Paternò di Montecupo, Marchesi di Casanova, Duchi di San Nicola a Caserta, Palazzo Lanza a Capua, Palazzo San Carlo a Santa Maria Capua Vetere. In provincia di Napoli : Villa Di Donato a Napoli e Villa Giusso Astapiana a Vico Equense; Villa de Cillis Carafa a Torre del Greco.

: Villa Di Donato a Napoli e Villa Giusso Astapiana a Vico Equense; Villa de Cillis Carafa a Torre del Greco. In provincia di Salerno: Borgo Riccio a Salerno e Torre dei Volpe a Prignano Cilento (località Melito).

Le visite sono gratuite ma su prenotazione obbligatoria nel modo indicato per ogni singola dimora. Sul sito ufficiale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, suddivise per regione, tutte le informazioni sulle visite alle 12 dimore della Campania e, naturalmente, a tutte le 550 dimore storiche aperte in Italia.

