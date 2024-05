Gragnano da bere: due giorni dedicati ai Vini Penisola Sorrentina DOP

Foto di rikkia hughes su Unsplash

Le serate saranno aperte al pubblico in piazza con prodotti tipici locali i magnifici vini delle 15 aziende che hanno già aderito al Consorzio produttori vino Penisola Sorrentina Dop

Si terrà a Gragnano nei giorni di domenica 19 e lunedì 20 maggio 2024 “Gragnano da Bere” la grande festa per scoprire gli ottimi vini della Penisola Sorrentina Dop. Un bell’evento che si svolgerà in piazza Guglielmo Marconi e nel vicino Chiostro di Sant’Agostino in cui verranno offerti ai partecipanti una selezione dei migliori vini della penisola sorrentina tra cui i famosi rinomati rossi frizzanti di Lettere e Gragnano, e i deliziosi bianchi e rossi di Sorrento.

“Gragnano da Bere” è un evento promozionale organizzato nell’ambito del progetto La Dispensa dei Monti Lattari da Comune di Gragnano con fondi regionali promette di far vivere a tutti i visitatori un’esperienza indimenticabile tra convivialità e degustazioni.

“Gragnano da Bere” per celebrare l’antica tradizione vinicola locale

Il 19 e il 20 maggio 2024 si vivranno due giorni carichi di passione e scoperta, immergendosi nei sapori avvincenti dei magnifici vini della Penisola Sorrentina DOP seguendo il grande successo ottenuto l’altra settimana dalla 1° edizione della Festa dell’Olio, del Vino con le eccellenze enogastronomiche a Pimonte, e di quello del Maggio della Cultura a Gragnano che offre oltre 30 eventi da non perdere per tutto il mese di maggio.

A “Gragnano da bere” tanta buona enogastronomia ed eccellenze del territorio in vetrina, una prima tappa importante anche per il nuovo Consorzio produttori vino Penisola Sorrentina Dop. La parte aperta al pubblico di “Gragnano da bere sarà a partire dalle ore 20 nelle due serate mentre durante la giornata sarà riservata agli esperti del settore e alle scuole che aderiranno e prevede visite nelle vigne del Consorzio, laboratori didattici con i ragazzi, masterclass sui vini Penisola Sorrentina Dop. La serate saranno poi aperte al pubblico in piazza con prodotti tipici locali e permetteranno a tutti di poter conoscere meglio i prodotti delle 15 aziende che hanno già aderito al Consorzio.

Maggiori informazioni – Gragnano da Bere

