Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa quattro giorni di “Open Day”: ingresso straordinario a 2,00€

Dal 25 al 28 aprile 2024, il Museo di Pietrarsa apre le sue porte a un prezzo simbolico di due euro.

Da giovedì 25 a domenica 28 aprile torna l’ “Open Day” al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. In questi giorni il museo aprirà le sue porte a un prezzo speciale di soli due euro offrendo un’opportunità unica di esplorare uno dei più importanti musei ferroviari d’Europa.

Inoltre, a rendere l’iniziativa ancora più imperdibile ci sarà la possibilità, per tutti i visitatori che avranno acquistato un biglietto a tariffa speciale durante le giornate di Open Day, di tornare al Museo per tutto il mese di maggio e ricevere una riduzione di tre euro sul biglietto intero.

Per ottenere lo sconto sarà sufficiente consegnare in biglietteria il ticket a tariffa speciale di due euro acquistato tra il 25 e il 28 aprile.

Un Tuffo nella Storia

Fondato per volere di Ferdinando II di Borbone, il complesso industriale oggi trasformato in museo consente di intraprendere un viaggio affascinante attraverso la storia del progresso tecnologico e meccanico. I visitatori avranno l’opportunità di ammirare locomotive storiche, carrozze d’epoca e macchinari che hanno segnato l’evoluzione dei trasporti e contribuito significativamente allo sviluppo economico e sociale dell’Italia

Oltre alla ricchezza culturale, il Museo di Pietrarsa offre anche il piacere di una passeggiata tra i suoi giardini lussureggianti. Da qui si può godere di una vista mozzafiato del Golfo di Napoli, con panorami che spaziano da Capri a Ischia e dalla Penisola Sorrentina al Vesuvio. È l’occasione perfetta per combinare cultura e relax in un ambiente unico.

Storia, panorama e il Caffè Bayard

Durante la visita, potrete anche gustare prodotti tipici presso il Caffè Bayard, adornato con eleganti maioliche vietresi che richiamano lo stile del famoso Chiostro della Basilica di Santa Chiara. Un ambiente accogliente dove assaporare l’autenticità delle delizie locali, arricchendo l’esperienza culturale con una piacevole sosta con vista mare.

Il museo accoglierà i visitatori giovedì dalle 9:30 alle 20:00 e da venerdì a domenica dalle 9:30 alle 19:30.

Per maggiori dettagli sugli Open Day o per altre informazioni, è possibile contattare il sito museale al numero 081 472003 o via email a museopietrarsa@fondazionefs.it.

Open Days al Museo di Pietrarsa: maggiori informazioni

