Ferzan Özpetek incanta Napoli: “Magnifica Presenza” al Teatro Diana

Ph Stefania Casellato

Ferzan Özpetek propone al Teatro Diana di Napoli la versione teatrale di un suo vecchio film che ebbe un grande successo. Una storia bella e forte, quasi alla Eduardo: da non perdere

Un nuovo grande lavoro di Ferzan Özpetek sarà sulle scene del Teatro Diana di Napoli dal 10 al 21 aprile 2024: “Magnifica presenza”. Un lavoro che arriva dopo il successo del famoso Mine Vaganti, che consente a Ferzan Özpetek di tornare nei teatri con un nuovo adattamento scenico di uno dei suoi successi cinematografici. Al Teatro Diana di Napoli in Via Luca Giordano al Vomero per “Magnifica presenza” saranno in scena Serra Ylmaz, Tosca D’Aquino, Federico Cesari e Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi, Fabio Zarrella.

Biglietti per Magnifica Presenza al Teatro Diana

“Magnifica presenza”: un altro successo per Özpetek

Ferzan Özpetek è un grande regista, sceneggiatore e scrittore turco ma ha la cittadinanza italiana e, dopo il successo di Mine vaganti della passata stagione, ci propone un nuovo adattamento per il teatro di uno dei suoi grandi film di successo, Magnifica Presenza.

La storia ci racconta di Pietro, un ragazzo gay di Catania pieno di fissazioni che vuole fare l’attore e che se ne va a Roma. Ma nella Capitale nella nuova casa non va tutto bene: compaiono strane apparizioni, presenze che solo lui vede. In realtà gli fa compagnia una bizzarra compagnia teatrale con cui diventa amico. La cugina, con cui Pietro si confida, cerca di aiutarlo a guarire da queste sue allucinazioni ma lui vuole andare fino in per capire che sta succedendo.

Özpetek propone a Teatro un suo film del 2012 che ha ottenuto otto candidature ai David di Donatello e nove ai Nastri d’argento 2012: una storia bella e forte, quasi alla Eduardo che termina con Pietro che capisce che gli attori erano morti nella casa durante la seconda guerra mondiale e gli aiuta a mettere in scena il loro spettacolo mancato di cui sarà l’unico spettatore, perché solo lui ha il “dono” di vederli.

