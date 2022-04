Mine Vaganti e Ferzaneide: 2 spettacoli di Ferzan Ozpetek al teatro Diana di Napoli

Ph Romolo Eucalitto

Due spettacoli del regista Ferzan Ozpetek a Napoli al teatro Diana: Mine vaganti tratto dal pluripremiato film di Ozpetek e, per un sol giorno, Ferzaneide che vedrà sul palco proprio il regista turco

Aprile speciale al Teatro Diana di Napoli al Vomero con due spettacoli di qualità dell’acclamato regista turco Ferzan Ozpetek: dal 6 al 24 Aprile 2022 sulle scene del Diana ci sarà Mine Vaganti e poi, solo il giorno giovedì 21 aprile 2022 ci sarà sul palco proprio Ferzan Ozpetek con il suo straordinario Ferzaneide.

Mine Vaganti tratto dal pluripremiato film

Uno tra i titoli più attesi per questa stagione del teatro Diana è senza dubbio “Mine Vaganti” di Ferzan Ozpetek tratto dal successo cinematografico del regista turco che ne ha curato sia l’adattamento che la regia teatrale. Al Diana a Napoli dal 6 al 24 Aprile 2022 Mine Vaganti vede la prima regia teatrale di Ozpetek che ha direttamente messo in scena l’adattamento di uno dei suoi capolavori cinematografici, quel film “Mine Vaganti” che ha conquistato 2 David Di Donatello, 5 Nastri D’Argento, 4 Globi D’Oro e tanti altri premi nella sua bella versione cinematografica.

La commedia è un adattamento fedele al film del 2010 e segue la stessa sceneggiatura. Narra la storia del giovane Tommaso, che torna nella grande casa di famiglia nel sud intenzionato a comunicare alla sua grande famiglia chi è veramente. Lo credono studente di Economia ma ha studiato lettere, vuole scrivere libri ed è omosessuale. Ma il suo racconto è anticipato dalla rivelazione ancora più inattesa e scioccante del fratello Antonio.

Bravissima Simona Marchini nel ruolo della nonna e gli altri attori che coinvolgono completamente gli spettatori. Sulle scene bravi Francesco Pannofino, Iaia Forte, Erasmo Genzini e Carmine Recano assieme agli altri attori di Mine Vacanti.

Ferzaneide: uno spettacolo di e con Ferzan Ozpetek

Solo giovedì 21 aprile al Diana ci Ferzaneide uno spettacolo che vedrà sul palco solo Ferzan Ozpetek in un bel viaggio sentimentale attraverso il racconto dei suoi ricordi, delle suggestioni e delle figure umane che hanno ispirato molti dei suoi film. Un regista che ama Napoli, in cui ha girato tanti film di successo, ed ha portato sue opere al san Carlo, che sarà sul palco del Teatro Diana solo, per raccontare al pubblico la sua carriera artistica e il suo sentimento per la sua vita e quella degli altri. “Nell’amore, nell’amicizia, nello stupore, in tutti quei gesti e luoghi illuminati dalla passione.”

Teatro Diana Napoli – Mine Vacanti – dal 6 al 24 Aprile 2022 – Prezzi da 20 a 35 euro.

Teatro Diana Napoli – Ferzaneide – giovedì 21 aprile

Maggiori informazioni Teatro Diana via Luca Giordano, 64 Napoli Tel: 081 5567527 – 081 5784978

