Musica e arte da Made in Cloister: aperitivo, mostra e concerto di Antonio Onorato

Musica, arte e cultura partenopea da Made in Cloister: Concerto di Antonio Onorato ed aperitivo immersi nella splendida mostra Interaction Napoli

Venerdì 5 aprile 2024 a Napoli da Made in Cloister, nello splendido Chiostro di Santa Caterina a Formiello a Porta Capuana, ci sarà una serata speciale dedicata alla musica, all’arte e alla cultura partenopea.

Per chi vuole la serata inizia alle 20:00 dove al Cloister Bar si potrà gustare un cocktail e un aperitivo tra arredi di design artigianale e luci soffuse fino alle 21:30. La Fondazione Made in Cloister, in piazza Enrico De Nicola, 48, Napoli ospita in questo periodo una mostra davvero speciale dal titolo “Interaction Napoli” con opere site specific di trenta artisti internazionali invitati a interagire tra loro, con lo spazio e la comunità.

Ogni due anni, la Fondazione Made in Cloister accoglie artisti provenienti da tutto il mondo, di diverse generazioni e linguaggi, invitandoli a creare opere site-specific e a interagire tra loro, con lo spazio espositivo e con la comunità. L’interazione reciproca tra gli artisti e con lo spazio espositivo dà vita a una mostra collettiva, che promuove il confronto, la collaborazione e l’armonia. L’ingresso alla mostra “Interaction Napoli” costa 5 euro.

Il Concerto di Antonio Onorato che omaggia il Napule’s Power

Un concerto da non perdere quello di Antonio Onorato, il chitarrista che porta sul palco il suo omaggio al leggendario movimento Napule’s Power. Con le sue maestose chitarre elettriche, Onorato racconta i suoni intramontabili e reinterpreta in chiave jazz i brani iconici di artisti come Pino Daniele, Enzo Avitabile e Tullio De Piscopo. Qualcuno ama definirlo il Pat Metheny napoletano. Altri lo chiamano il Santana – o anche il Jimi Hendrix – del Mediterraneo”. Parole che descrivono la straordinaria presenza di Antonio Onorato sulla scena musicale, un vero e proprio genio della chitarra. Biglietto: 15€ Posti limitati.

Info e biglietti – Musica e arte da Made in Cloister

