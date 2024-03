Le giornate FAI di Primavera 2024: ecco tutti i luoghi straordinari da scoprire in Campania

Circa 40 luoghi straordinari aperti in tutta la Campania per le giornate di Primavera del FAI che quest’anno ritornano per la loro 32esima edizione. Di seguito i tanti luoghi eccezionali aperti nelle province, alcuni sempre chiusi al pubblico o difficilmente visitabili, per due giornate speciali tra arte, cultura e natura

In tutta la Campania e a Napoli sabato 23 e domenica 24 marzo 2024 si terranno le giornate di Primavera del FAI, una bella manifestazione che si tiene in Italia da più di 30 anni. Ed anche quest’anno saranno aperti alle visite tanti luoghi di storia, arte e natura tutti da scoprire con i volontari del Fai. Un evento unico e straordinario che propone, in tutta Italia, visite a contributo libero proposte dai volontari della Fondazione in oltre 750 luoghi in 400 città, la maggior parte dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti.

Vi abbiamo già parlato dei luoghi da visitare a Napoli città e di seguito vi parleremo di tutte le visite possibili in Campania. Aperti in tutta la nostra regione circa 40 luoghi pieni di storia, arte e natura tutti da scoprire con i volontari del Fai. In Campania i principali siti visitabili sono riportati di seguito: vi consigliamo, prima della visita, di vedere sul sito ufficiale (cliccando sui relativi link della provincia) le condizioni e gli orari d’ingresso per i due giorni di apertura.

Giornate Fai di Primavera 2024: luoghi aperti nelle varie province in Campania

Prima di conoscere i luoghi del Fai aperti in Campania nel weekend del 23-24 marzo scopri anche le visite ed i luoghi aperti a Napoli e nelle vicinanze

Luoghi aperti ad Avellino e provincia

I 2 luoghi aperti ad Avellino e provincia – info

Cappella e Cenotafio Capone, Montella, Avellino

Complesso del Monte Chiesa S. Maria della Neve e Convento, Montella, Avellino

Luoghi aperti a Benevento e provincia

I 3 luoghi aperti a Benevento e provincia – info

Ecce Quam Bonum, Benevento

Casa Cocchiarella, Benevento

Chiesa delle Orsoline, Benevento

Luoghi aperti a Caserta e provincia

I 13 luoghi aperti a Caserta e provincia – info

Real Vaccheria e Tempietto del SS. Sacramento, Caserta

Chiesa di Sant’Elena, Caserta

Complesso La Maddalena, Aversa

Ex manicomio civile di Aversa

Chiesa di San Rocco, Aversa

Chiesa dell’Immacolata, Aversa

Chiesa di S. Antonio, Aversa

Chiesa di Maria Santissima Annunziata, Carinola

Palazzo Marzano, Carinola

Palazzo Petrucci Novelli, Carinola

Cattedrale di Carinola

Parco Sorgenti Ferrarelle di Riardo

Basilica S. Maria in Foro Claudio, Ventaroli

Luoghi aperti a Salerno e provincia

I 10 luoghi aperti a Salerno e provincia – info

Palazzo Santa Maria, Camerota

Cattedrale di San Matteo, Salerno

Museo della Medicina Roberto Papi, Salerno

Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana, Salerno

Museo Diocesano San Matteo, Salerno

Scuola media Giovanni Lanzalone, Salerno

Palazzo Pedace, Salerno

Tempio di Pomona, Salerno

Piccolo Teatro Porta Catena, Salerno

Badia di Santa Maria di Pattano

I luoghi aperti a Napoli e in provincia

Maggiori informazioni – FAI Fondo Ambiente Italia

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.