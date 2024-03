Llabbasc: Food & Arte al MuTe, il Museo della Tradizione Enograstronomica nel centro di Napoli

Ph MuTe, il Museo della Tradizione Enograstronomica

Serate veramente speciali a Napoli nel nuovissimo MuTe, il Museo della Tradizione Enograstronomica. Un’esperienza speciale tra cibo e performance artistiche

Due serate speciali sabato 9 marzo e domenica 10 marzo 2024 a Napoli con “Llabbasc” la nuova esperienza che unirà food a performance artistiche in un particolare percorso tra i tre piani del MuTe, il Museo della Tradizione Enograstronomica L’evento è organizzato in occasione della mostra in stile pop art e decollage organizzata dal collettivo Llabbasc.

Gli ospiti saranno accolti nel Bistrot da uno stuzzicante aperitivo di benvenuto, e poi si scenderà successivamente al piano -2 dove sarà allestita l’esposizione nella quale saranno protagonisti anche elementi legati agli scavi di Ercolano e Pompei. Quel piano, oggi ancora in cantiere, è stato concepito per riprodurre le vie delle tradizioni campane evocando un mercato del ‘700.

Performance musicali e artistiche ma anche la pasta e patate napoletana con vino e dolce

In questo scenario non convenzionale andrà in scena una performance musicale del istrionico cantante ‘Spaghetti Casanova’ ed in contemporanea gli ospiti saranno coinvolti nel creare un’opera di collage che resterà successivamente sulla parete del sito

Al piano -1, anch’esso in costruzione, ci saranno altre installazioni della mostra e al termine si tornerà al Bistrot dove sarà possibile degustare la tipica pasta e patate napoletana accompagnata da vino campano. Non mancherà nella conclusione un dolce.

MuTe, il Museo della Tradizione Enogastronomica: un luogo tutto da scoprire

Il nuovissimo Mute si sviluppa in mille metri quadri, con sette vetrine su strada ed i tre piani sono concepiti per valorizzare le maestrie del passato, la storia dei prodotti e delle ricette e la degustazione di prodotti unici e inconfondibili, per un percorso storico nel segno dell’arte e della bellezza di una cultura dalle profonde radici. Il tutto valorizzato dal disegno di interni di Roberto Cremascoli di CorArquitectos, allievo dell’archistar Alvaro Siza.

L’evento speciale è organizzato da MUTE, NOMEA e Collettivo “Llabbasc”

“Llabbasc”, Food & Arte al MuTe: prezzi, orari e date

Dove: MUTE – Museo della tradizione enogatronomica – Via R. Bracco, 35/51 Napoli

MUTE – Museo della tradizione enogatronomica – Via R. Bracco, 35/51 Napoli Quando: Sabato 9 Marzo 2024 – ore 18.00 – ore 20.00 – ore 22.00 Domenica 10 Marzo 2024 – ore 12.00 – ore 14.00

Ticket: 25€ adulti – 15€ fino a 17 anni (Mostra – Food – Musica)

25€ adulti – 15€ fino a 17 anni (Mostra – Food – Musica) Prenotazione obbligatoria: solo messaggio whatsapp +39 375 613 9180

solo messaggio whatsapp +39 375 613 9180 Parcheggi: Parcheggi privati nelle zone limitrofe

Parcheggi privati nelle zone limitrofe Maggiori informazioni – evento ufficiale

