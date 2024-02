Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 29 febbraio al 3 marzo 2024

Ph Facebook International Street Food Italia

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania dal 29 febbraio al 3 marzo 2024, in tanti luoghi splendidi della nostra regione per stare di nuovo insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo. Buon fine settimana a tutti.

Ad Ariano Irpino la grande festa dell’International Street Food Festival

Sarà Ariano Irpino, nell’avellinese, ad ospitare nei giorni 1-2-3 Marzo 2024 in Piazza Mazzini la grande carovana gastronomica dell’International Street Food Festival. Dopo il successo delle altre tappe nella nostra regione il Festival che porta in giro per l’Italia i tesori della cucina di strada d’Italia, della Campania e del mondo, arriva per il 2024 a Ariano Irpino. Tre giorni dedicati al buon cibo, anche internazionale, e alle birre artigianali. International Street Food

La grande Festa del Cioccolato Artigianale di Choco Italia in Tour ritorna a Nola

Nella centralissima Piazza Duomo di Nola, da Venerdì 1 a Domenica 3 Marzo 2024, la bella festa del Cioccolato di Choco Italia in Tour. Dalle 10 alle 24. Non mancherannp tante ottime specialità di buon cioccolato artigianale e poi un ‘Villaggio del cioccolato’ con eleganti casette di legno, l’appuntamento goloso con ‘Una Merenda sana’ e la Ciokofabbrica la Prima Fabbrica Culturale Europea del Cioccolato Itinerante curata dai Cioccolatieri di Perugia, dove apprendere, giocando, i passaggi fondamentali per la produzione di cioccolato” e poi tanta attenzione anche per i bambini con animazione per i piccoli e laboratori del Cioccolato Artigianale .Festa del Cioccolato Artigianale a Nola

La Sagra della Polenta a Santa Maria a Vico di Giffoni

Due serate di festa con buon cibo e buona musica nei giorni 1 e 2 Marzo 2024 a Santa Maria a Vico, frazione di Giffoni Valle Piana in provincia di Salerno, per la Sagra della Polenta un evento semplice ma che, attorno al buon cibo, vuole unire la comunità attraverso la musica popolare, momenti di spiritualità e convivialità. La Sagra della Polenta

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. Oggi, la domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato. Il mercato del vintage che si svolge ad Agnano è una bella occasione per trovare oggetti di una volta, dagli oggetti di antiquariato a quelli di modernariato e poi artigianato, usato, collezionismo, curiosità di ogni epoca e paese. “Mostra mercato dell’antiquariato”

Pescare Show: a Napoli il Salone Internazionale della Pesca Sportiva

Arriva a Napoli, alla Mostra d’Oltremare dall’1 al 3 marzo 2024, la prima edizione di Pescare Show, la grande manifestazione fieristica dedicata agli amanti della pesca sportiva. Il Salone Internazionale della Pesca Sportiva sarà in città per tre giorni per poter scoprire le novità del settore, dalle ultime attrezzature per la pesca ai materiali più innovativi, dalla componentistica all’incontro con campioni e staff. Tra i grandi spazi della Mostra d’Oltremare ci saranno ben 4.200 metri quadrati di spazio espositivo dedicato a Pescare Show che si svilupperà su tre macro-aree espositive dedicate a accessori, strumentazione, elettronica, tecnologie e itinerari per la pesca. Pescare Show a Napoli

A Napoli i Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: date e piazze di marzo

Anche per tutto il mese di marzo 2024 in alcune piazze di Napoli i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0 Mercatini Agroalimentari di Coldiretti

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.