Pescare Show: a Napoli il Salone Internazionale della Pesca Sportiva

Prima edizione al Sud per il Salone Internazionale della Pesca Sportiva di IEG con ben tre giornate per vivere appieno una delle passioni outdoor più praticate a livello nazionale ed in cui scoprire le novità del settore

Arriva a Napoli, alla Mostra d’Oltremare da venerdì 1 a domenica 3 marzo 2024, la prima edizione di Pescare Show, la grande manifestazione fieristica dedicata agli amanti della pesca sportiva.

Pescare Show è il Salone Internazionale della Pesca Sportiva ed è organizzato da Italian Exhibition Group (IEG): sarà per la prima volta a Napoli, alla Mostra d’Oltremare dall’1 al 3 marzo con aperture dalle 10 alle 19.

Nella Mostra d’oltremare ben tre giorni dedicati a una delle passioni outdoor più praticate a livello nazionale e, in cui scoprire, le novità del settore dalle ultime attrezzature per la pesca ai materiali più innovativi, dalla componentistica all’incontro con campioni e staff. Tra i grandi spazi della Mostra ci saranno ben 4.200 metri quadrati di spazio espositivo dedicato a Pescare Show che si svilupperà su tre macro-aree espositive.

A Pescare Show accessori, strumentazione, elettronica, tecnologie e itinerari per la pesca

Pescare Show si svilupperà su tre aree espositive: nella prima si troveranno la zona degli accessori, strumentazione e abbigliamento per la pesca sportiva, nella seconda le ultime novità nel campo dell’elettronica e delle tecnologie per la pesca nautica, mentre la terza area sarà dedicata ai viaggi e itinerari di pesca.

Non mancheranno altre aree dedicate a eventi tipici come il Casting Pool per le prove di lancio e le dimostrazioni dal vivo delle aziende, il Social Corner, per l’incontro per la community di appassionati. Poi nell’Arena Oltremare ci sarà lo spazio dedicato a convegni e incontri di formazione. Assicurata la presenza di grandi brand e aziende di spicco nelle attrezzature di pesca sportiva e dell’elettronica, oltre associazioni e federazioni di diverse discipline sportive e stampa di settore.

Pescare Show a Napoli viene presentato per la prima volta al sud ed è emanazione diretta dell’evento che è tenuto a Vicenza. Anche quest’evento è in partnership con FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee e con i suoi media partner: Italian Fishing Tv e H2O Magazine.

Biglietto d’ingresso 10 euro. Il biglietto gratis è previsto per persone con disabilità oltre il 75% e loro accompagnatore e bambini fino a 12 compiuti

