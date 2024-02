Ritorna “Forcella in musica” i concerti gratuiti nella chiesa monumentale di San Giorgio Maggiore a Napoli

© Napoli da Vivere

Ritornano, nella chiesa che racchiude uno straordinario segreto, la monumentale chiesa di San Giorgio Maggiore a Napoli, i concerti gratuiti di “Forcella in musica che si terranno ”in collaborazione con l’Arcidiocesi di Napoli, l’associazione Discantus e il Comune di Napoli

Fino a giugno 2024, dopo il successo dell’evento dello scorso anno, si terrà di nuovo “Forcella in musica” la rassegna musicale gratuita che si svolge nella Chiesa monumentale di San Giorgio Maggiore in via Duomo a Napoli. Previsti cinque concerti ad accesso libero, realizzati in collaborazione con l’Arcidiocesi di Napoli, l’associazione Discantus e il Comune di Napoli.

La monumentale chiesa di San Giorgio Maggiore a Napoli si trova a via Duomo, all’inizio di Forcella, racchiude un segreto straordinario: è famosa per lo straordinario quadro di Aniello Falcone “nascosto” sotto un altro quadro, una delle meraviglie di Napoli che può essere ammirato da tutti i visitatori “spostando”, con una grossa corda il quadro che ricopre la straordinaria opera di Aniello Falcone.

Nella piazzetta della chiesa di San Giorgio Maggiore anche l’enorme murales dedicato a San Gennaro, la bella opera di Jorit il grande street artist napoletano.

“Forcella in musica”: concerti gratuiti a San Giorgio Maggiore

La rassegna “Forcella in musica” è iniziata il 10 febbraio e continuerà fino all’8 giugno 2024 con la direzione artistica del Maestro Luigi Grima. Il programma degli appuntamenti di “Forcella in musica” è il seguente e tutti i concerti sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

10 Febbraio 2024 – ore 19.00 – Pulcinella e Carnevale – Le Guarattelle Di Bruno Leone

2 Marzo 2024 – ore -19.00 – O Fischio Ca Nun Fa Paura – Marco Zurzolo

13 Aprile 2024 – ore 19.00 – Contralto e Mezzo – Daniela Innamorati | Mezzosoprano – Nicola Rando | Sax Contralto

11 Maggio 2024 – ore 19.00 – Tutto D’un Fiato – Wind Orchestra – Liceo “Margherita Di Savoia”

8 Giugno 2024 – ore 19.00 – Giovani Note – Orchestra Liceo “Margherita Di Savoia”

Direzione Artistica M° Luigi Grima

Forcella in Musica: Maggiori informazioni – Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

