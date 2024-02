Mav Experience: Arte, Gusto e Tecnologia al MAV, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano

Un “Vulcano di Sensazioni”, una serata originale al Museo Archeologico Virtuale di Ercolano con arte, tecnologia e un dolce dessert

Domenica 18 febbraio 2024, Il MAV – Museo Archeologico Virtuale di Ercolano apre le sue porte per un evento straordinario con NOMEA. Una serata che regalerà ai partecipanti un’esperienza senza pari, all’insegna dell’unione tra arte, tecnologia e sapore, in uno dei contesti più innovativi nel campo della cultura e della tecnologia applicata ai beni culturali in Italia.

L’inizio dell’evento è dedicato agli amanti del buon cibo con il dessert ‘Vesuvio’, ispirato al famoso vulcano napoletano, opera del maestro pasticcere Antonio Manfredonia, fondatore della Pasticceria Identitaria. Questo momento dolce sarà solo l’inizio di un percorso sensoriale che guiderà i visitatori attraverso installazioni multimediali di avanguardia, per un viaggio virtuale e interattivo che li porterà indietro nel tempo, accompagnati dall’attore Giovanni Del Monte, celebre per le sue interpretazioni in diverse fiction televisive e presenze al Festival di Cannes.

La visita proseguirà con una mostra esclusiva di Dario Gaipa e Maurizio Padula, che esporrà opere di Popart e decollage ispirate ai siti archeologici di Ercolano e Pompei, già scenario di precedenti esposizioni dei due artisti anche al MANN. Questa esposizione sarà un dialogo tra passato e presente, tra arte antica e contemporanea, arricchendo l’esperienza dei visitatori.

L’evento sarà anche impreziosito da una performance musicale tematica, dedicata al Vulcano, eseguita con la marimba e accompagnata da basi musicali originali composte da Francesco Papaccio. Questa performance creerà un’atmosfera unica, fondendo musica e narrazione storica in un’esperienza immersiva.

È necessaria la prenotazione anticipata, effettuabile tramite messaggio WhatsApp al numero fornito. I costi di partecipazione sono di 20€ per gli adulti e 15€ per i ragazzi dai 6 ai 17 anni, con ingresso gratuito per i bambini fino a 5 anni, inclusivi di dessert, visita guidata e performance artistiche.

Per i partecipanti che giungono in auto, sono previste opzioni di parcheggio nelle vicinanze o presso un parcheggio convenzionato a breve distanza dal museo, facilitando così l’accesso all’evento.

Mav Experience, maggiori informazioni:

Quando: Domenica 18 Febbraio 2024

MAV – Museo Archeologico Virtuale, Via IV Novembre, 44, 80056 Ercolano, NA

MAV – Museo Archeologico Virtuale, Via IV Novembre, 44, 80056 Ercolano, NA Orari: Turno A: 17:00 apertura e dessert, 17:30 evento, 18:30 fine Turno B: 19:00 apertura e dessert, 19:30 evento, 20:30 fine Turno C: 21:00 apertura e dessert, 21:30 evento, 22:30 fine

Prezzo biglietto: Adulti: 20€ (Dessert – Visita – Performance Artistiche) Giovani (6-17 anni): 15€ (Dessert – Visita – Performance Artistiche) Bambini (0-5 anni): Gratis (Visita – Performance Artistiche)

Contatti e informazioni: Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3756139180

