Open Day al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: Ingresso per tutti a soli 2 euro

Contenuto sponsorizzato

Nell’incantevole cornice del Golfo di Napoli, una giornata speciale attende appassionati di storia, amanti dei treni e famiglie alla ricerca di un’esperienza unica: l’Open Day al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Il museo si prepara ad accogliere domenica 28 gennaio, dalle 9:30 alle 19:30, visitatori di tutte le età con una tariffa speciale di 2 euro per tutti, offrendo l’opportunità di un viaggio nella storia ferroviaria del Bel Paese.

Un Viaggio nella Storia

L’Open Day rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nell’evoluzione del trasporto su rotaia. Il Museo Ferroviario di Pietrarsa, un tempo culla dell’industria meccanica e ferroviaria, invita tutti a esplorare la sua ricca collezione di rotabili storici, documenti e reperti unici. Molto più che un museo, Pietrarsa è un vero e proprio viaggio a 360 gradi nella cultura e nella storia. Tra locomotive a vapore che raccontano di tempi passati e moderni facendo comprendere i progressi della tecnologia che ha portato fino all’Alta Velocità, il polo museale offre anche la possibilità di passeggiare tra i suoi giardini botanici, luoghi ideali per momenti di relax o per una passeggiata educativa insieme ai più piccoli.

Una Vista Mozzafiato sul Golfo

La posizione del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, la bellezza delle sue architetture, dei reperti in mostra e del panorama, ne fanno un vero e proprio gioiello. Situato in un punto strategico sul mare, consente di godere di una vista spettacolare sul Golfo di Napoli creando l‘occasione perfetta per coniugare cultura e storia in uno scenario che ha ispirato artisti e viaggiatori di tutto il mondo.

Open Day al Museo Ferroviario di Pietrarsa: maggiori informazioni

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa Quando: Domenica 28 gennaio, dalle 9:30 alle 19:30

Domenica 28 gennaio, dalle 9:30 alle 19:30 Prezzo: Tariffa speciale di € 2,00 per tutti i visitatori in occasione dell’Open Day

Tariffa speciale di € 2,00 per tutti i visitatori in occasione dell’Open Day Contatti: Informazioni allo 081 472003 o inviando una mail a museopietrarsa@fondazionefs.it

Contenuto sponsorizzato