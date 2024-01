La Festa dei Fucanoli ritorna a Campagna: Artisti di Strada, Fire Show e musica popolare itinerante

© Foto di Andréas BRUN su Unsplash

Si terrà nel prossimo weekend a Campagna, vicino Salerno, la grande festa dei Fucanoli in cui la celebrazione religiosa per Sant’Antonio Abate si fonde con la tradizione popolare. Ogni rione allestisce il suo “fucanolo” che viene acceso al passaggio del Santo. Una festa da non perdere

A Campagna, vicino Salerno la città della Chiena, la grande festa dell’acqua, si terrà la bella festa del Fuoco con l’evento de i Fucanoli il giorno 20 gennaio 2024 (dalle ore 19 alle ore 24). Inoltre saranno previsti dei fucanoli anche dalla mattinata di domenica 21 gennaio: l’evento era previsto per il giorno 17 gennaio 2024 ma è stato rinviato, causa maltempo.

Per la festa dei Fucanoli a Campagna ogni rione allestisce il suo falò e si prepara ad accenderlo al passaggio del Santo le cui effige vengono portate in giro per la cittadina prima del rientro della processione religiosa nella Basilica.

La festa dei Fucanoli 2024 a Campagna

La festa inizia Sabato 20 gennaio 2024 nei rioni della Città di Campagna, a partire dalle ore 18, e la serata sarà allietata da musica popolare itinerante. Non mancheranno, per tutta la serata, artisti di strada, i Fire show duo e trampolieri lungo le vie del centro storico.

La festa continua anche domenica 21 gennaio 2024 con l’inizio dei festeggiamenti che preludono al carnevale; si accenderanno altri fucanoli in città con degustazione di prodotti tipici e sfilata in maschera. Sempre domenica 21 gennaio dalle ore 18 sarà ci sarà uno stand di beneficenza “Mostra d’arte fai da te” organizzata dal centro per l’integrazione sociale “Insieme verso il futuro” con la collaborazione dell’ODV AFCAD e Cooperativa Sociale “Fili d’erba”. Poi dalle ore 19 alle ore 22 sarà possibile visitare il Museo della Memoria – Centro Studi “Giovanni Palatucci”.

Sabato al Centro storico si accede con il ticket e ci saranno le navette

Dalle ore 18 di sabato 20 gennaio sarà possibile accedere al centro storico attraverso le navette che partono dal Quadrivio di Campagna in via Felice Ruggiero. Al Quadrivio sono anche presenti i parcheggi. Per sabato 20 è’ possibile acquistare il ticket al botteghino (4 euro) il pomeriggio stesso dell’evento a partire dalle ore 17.30 per accedere al centro storico di Campagna. L’ingresso è gratuito per gli under 6. Nel ticket è incluso parcheggio e navetta andata e ritorno dal Quadrivio di Campagna.

L’ultima navetta che riporta gli ospiti dal Centro Storico al Quadrivio di Campagna è alle ore 1.00; si comunica che l’UNICA postazione da dove poter riprendere la navetta che riporta al Quadrivio di Campagna per il rientro è quella all’ingresso di Corso Umberto I. (consultare il sito ufficiale per eventuali aggiornamenti)

Non sono previsti ticket né navette nella giornata di domenica 21 gennaio.

