Nel Regno di Ade e Proserpina: Visita Gratuita al Mausoleo della Fescina con il Gruppo Archeologico Campi Flegrei

Una bella visita guidata gratuita dal titolo “Nel Regno di Ade e Proserpina” che ci permetterà di conoscere un luogo unico vicino Napoli, nella zona di via Campana, dove si trova un’antica necropoli scoperta e scavata nel corso degli anni Settanta ed Ottanta del ‘900

Domenica 7 gennaio 2024 alle 11, come ogni prima domenica del mese, si terrà una bella visita guidata gratuita allo straordinario Mausoleo della Fescina a Quarto. Un’antica necropoli collocata lungo il tracciato di uno dei diverticoli di via Campana, che si distaccava dalla via Puteolis-Capuam, (l’odierna via Brindisi) scoperta e scavata nel corso degli anni Settanta ed Ottanta del ‘900.

In quegli anni era visibile solo il famoso mausoleo a cuspide, al tempo utilizzato come deposito di attrezzi agricoli, oggi visibile in tutta la sua particolarità ed unicità: un’area sepolcrale recintata al cui interno si trovano alcuni monumenti funebri.

Il Mausoleo della Fescina di Quarto visitabile gratuitamente

Il mausoleo a cuspide, comunemente indicato come “Fescina”, è la struttura più antica del complesso. Essa si presenta in opera reticolata, si compone di un alto tamburo circolare sormontato da una guglia piramidale a pianta esagonale, copertura rara nella zona flegrea ma molto diffusa nel Mediterraneo orientale durante l’età ellenistica.

La visita guidata di domenica 7 gennaio 2024 alle 11 è gratuita ed è curata dal Gruppo Archeologico Campi Flegrei e ci permetterà di scoprire questo straordinario monumento, poco noto, dell’area flegrea. L’evento ha il patrocinio del Comune di Quarto e della Soprintendenza archeologica. La Fescina di Quarto è stato anche il monumento più votato in Campania nell’ambito dei “Luoghi del cuore” del FAI, il fondo Ambiente Italia del 2020.

La visita si terrà 7 gennaio 2024 alle 11 in via Brindisi a Quarto (Na). L’evento è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione al Gruppo Archeologico Campi Flegrei tramite un sms whatsapp o contattando il 388.8352036. Evento ufficiale Gruppo Archeologico Campi Flegrei

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.