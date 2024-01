Festa della Befana 2024 all’Edenlandia: dolci, artisti sui Trampoli e show di maghi

Ph Facebook Edenlandia Official

Tanti appuntamenti tutti gratuiti, come l’ingresso, nel parco di Edenlandia, per la festa della Befana con altissime Befane sui grandi trampoli per intrattenere i bambini e distribuire dolciumi e tanto altro per una mattinata di festa

Anche quest’anno all’Epifania, sabato 6 gennaio 2024, all’Edenlandia, il grande parco dei divertimenti di Napoli, si terrà una bella giornata di festa per i bambini.

Alla festa dell’Epifania all’Edenlandia ci saranno delle altissime Befane che si muoveranno velocemente sui grandi trampoli per intrattenere i bambini e distribuire dolciumi e caramelle a tutti i bambini buoni. La festa si svolgerà con vari appuntamenti, tutti gratuiti, che si terranno per l’intera giornata del 6 gennaio 2024.

Ore 11,30 – Si inizia alle ore 11.30 quando, all'interno del parco si svolgerà la divertente sfilata "Epiphany Parade" con le altissime befane sui trampoli

Ore 13,00 – Poi alle ore 13.00 e anche alle ore 15.30, arriverà il "Giacomago Show", un momento molto atteso dove ci sarà un bravo prestigiatore che intratterrà il pubblico degli adulti e bambini con i suoi numeri di magia.

Ore 17,00 – bella festa della musica alle 17 con una vera maratona canora che vedrà sul palco tanti artisti come Emiliana Cantone, Ida Rendano, Ciro Rigione, Stefania Lay, Anthony, Marco Calone, Mario forte, I Sciosciammocca.

Ore 17,30 – lungo i viali del parco ci sarà anche Jey Lillo con le sue magie itineranti che intratterrà grandi e piccoli

Sempre aperta la pista sul ghiaccio

Continua a funzionare fino al 12 febbraio 2023 la grande pista al coperto sul ghiaccio vero, una vera festa per tutta la famiglia. La pista sarà aperta tutti i giorni, con gli stessi orari del parco, per adulti e bambini, dal 23 al 48 di piede. L’ingresso alla pista per 30 minuti costa 6 euro, inclusi i pattini. Il giorno dell’Epifania e la domenica successiva 7 gennaio il Parco resterà aperto dalle ore 10.00 a mezzanotte.

