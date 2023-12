Natale 2023 nel Decumano Sommerso di Napoli: visite, concerti ed aperitivi

La magia nascosta di Napoli: un viaggio nel LAPIS Museum durante le festività

Contenuto sponsorizzato

Napoli, una città di storia e di cultura, è nota per la sua vivacità e il calore della sua gente. Ma sotto le sue strade pulsanti, si nasconde un mondo sotterraneo, un tesoro che attende di essere scoperto: il LAPIS Museum, situato nella Basilica della Pietrasanta nel cuore del centro storico di Napoli.

Un Natale Sotterraneo al Lapis Museum

Quest’anno, il LAPIS Museum offre ai suoi visitatori un’esperienza unica durante il periodo natalizio. Con aperture speciali, il percorso sotterraneo della Basilica della Pietrasanta si trasforma in un incantevole viaggio nel cuore di Napoli, conciliando le tradizionali cene e pranzi in famiglia con momenti di scoperta e avventura. Durante le festività, il museo osserverà orari speciali per accogliere turisti e appassionati. Il 24 e il 31 dicembre, il museo sarà aperto dalle 10.00 alle 16.00 con visite guidate alle 10.30, 12.30 e 14.30. Il 25 dicembre e il 1° gennaio, il museo accoglierà i visitatori dalle 14.00 alle 20.00, con visite guidate alle 14.30, 16.30 e 18.30. Nei giorni feriali, il museo sarà aperto dalle 10.00 alle 20.00 con sei turni di visita, mentre nei fine settimana ci saranno cinque turni.

Un viaggio storico e artistico con eventi culturali e musicali

All’interno del museo, i visitatori potranno esplorare le antiche cisterne greco-romane, recentemente riportate in funzione grazie a un progetto con ABC Napoli. Inoltre, potranno ammirare SUBTERRA, una mostra d’arte contemporanea che ospita opere di artisti di fama internazionale, creando un connubio unico tra storia e arte moderna. Il 27 dicembre, il LAPIS Museum darà il via a un ciclo di eventi legati alla tradizione partenopea tra cui, il 27 dicembre alle ore 19:30 ci sarà “Nascette lu Messia”, un concerto con la straordinaria voce di Marina Bruno che interpreterà canti e musiche della tradizione natalizia di Napoli. Un’esperienza che unisce musica, storia e cultura in un contesto unico.

Natale al LAPIS Museum: maggiori informazioni