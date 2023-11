Fabio Concato a Napoli: Sette Imperdibili concerti del ‘Musico Ambulante Tour’ 2023 al Teatro Troisi

Ben sette date, a grande richiesta, per il recital concerto di Fabio Concato dal titolo Musico ambulante Tour” 2023 al teatro Troisi di Fuorigrotta a Napoli. Un evento da non perdere

Sette concerti a Napoli per il grande cantautore Fabio Concato che sarà al teatro Troisi di via Leopardi a Fuorigrotta nei giorni 09, 10, 11 e 12 e poi tornerà anche nei giorni 17, 18 e 19 novembre 2023.

Il bravo cantautore Fabio Concato porterà in città il suo “Musico ambulante Tour” 2023 che ha avuto quest’anno un grande successo in tutta Italia e torna a Napoli dopo lo straordinario successo avuto lo scorso proprio al Teatro Troisi diretto da Pino Oliva, confermando la sua stretta familiarità con il jazz, per la sua caratteristica armonia musicale.

Un bellissimo concerto negli spazi di Fuorigrotta

Nel teatro di via Leopardi, un concerto improntato sulla musica e sulla parola, tra il serio ed il faceto, un lungo viaggio dal 1977 (anno del suo esordio discografico) ad oggi. Concato presenta il suo grande repertorio di canzoni entrate nella storia della musica italiana che ci hanno accompagnato sin qui, senza mostrare i segni del tempo, anzi cristallizzando emozioni e versi entrati nell’immaginario collettivo.

Due tappe in città per la bella musica di Fabio Concato prima da giovedì 9 novembre e fino a domenica 12 e poi da venerdì 17 a domenica 19 novembre 2023 per i grandi concerti napoletani del “Musico ambulante Tour” 2023 al Teatro Troisi – Prezzo biglietto 30 euro circa anche su TicketOne

