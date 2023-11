Mondadori a Napoli: apre la più Grande Libreria d’Italia in Galleria Umberto I

Galleria Umberto I fotografata da © le giunturedelcuore

La Nuova Libreria Mondadori a Napoli: Benvenuti nella Più Grande Libreria d’Italia!

Napoli non smette mai di sorprenderci. Dopo l’annuncio della grande probabile apertura di Starbucks che ha fatto scalpore all’inizio dell’anno​​, la città si prepara a dare il benvenuto a un altro gigante: la più grande libreria d’Italia firmata Mondadori.

La nuova libreria Mondadori nella Galleria Umberto I di Napoli

Situata nel cuore pulsante di Napoli, all’interno della storica Galleria Umberto I, questa nuova libreria promette di essere un punto di riferimento non solo per gli appassionati di lettura, ma anche per coloro che sono alla ricerca di un’esperienza unica. Con una superficie di 1.000 mq, la libreria ospiterà ben 148.000 titoli, rendendola un vero e proprio paradiso per gli amanti dei libri.

L’annuncio di Mondadori sui social

Il video di annuncio pubblicato su TikTok ha svelato alcune caratteristiche di questa nuova realtà: ecofriendly, smart e young. Un luogo in cui la tradizione della lettura incontra l’innovazione e la sostenibilità, offrendo una nuova visione di ciò che una libreria potrebbe essere​​.

Il sito Fanpage ha riportato per primo la notizia, sottolineando l’importanza di questo nuovo punto vendita per la città di Napoli​​. Ma non è la prima volta che Mondadori decide di investire nella nostra amata città. Solo qualche anno fa, nel 2020, abbiamo assistito all’apertura di un altro grande store Mondadori su tre piani a Via Luca Giordano, al Vomero​.

Queste grandi aperture sono una testimonianza dell’attenzione che grandi brand stanno dedicando a Napoli, riconoscendo il suo valore culturale, storico e commerciale. La città sta vivendo una rinascita commerciale e culturale, e l’arrivo di queste grandi realtà ne è la prova tangibile. Preparatevi, quindi, a immergervi in questo nuovo universo letterario, dove ogni angolo racconta una storia e ogni libro è un invito a viaggiare con la mente. Continuate a seguirci per avere informazioni sulla probabile data di apertura della nuova Libreria.

