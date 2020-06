Mondadori Bookstore: apre una libreria su tre piani a via Luca Giordano al Vomero

La nuova grande libreria Mondadori Bookstore si trova nella grande isola pedonale del Vomero al centro di via Luca Giordano

Un grande negozio su tre piani nel centro del Vomero, a via Luca Giordano 73 angolo via Pitloo. Sarà questa sarà la nuova sede della libreria Mondadori Bookstore che promette oltre 60.000 volumi, degli spazi per i bambini e una grande area per le presentazioni.

La nuova libreria aprirà nei locali che fino a qualche anno fa erano il regno dei giovani, di un marchio di abbigliamento per ragazzi molto quotato, che continua la vendita al Vomero su più locali.

La nuova libreria Mondadori Bookstore al Vomero prende il posto delle due librerie Mondadori in zona, una in via Luca Giordano e l’altra in Piazza Vanvitelli, che non hanno riaperto dopo la chiusura in vista di questa grossa struttura che si presenta su seicento metri quadri, su tre piani di cui due completamente dedicati ai libri. L’area al piano inferiore conterrà invece un grosso spazio per presentazioni e convegni, ma sarà anche uno luogo per mostre e eventi musicali.

Book and Bed dove si potrà dormire circondati da libri

Rimarrà aperto, sempre a via Luca Giordano, a circa 300 metri dalla nuova libreria Mondadori, il primo Book and Bed d’Italia dove si potrà dormire circondati da libri che si trovava sopra la Libreria Mooks di via Luca Giordano che è stata chiusa per aprire questo nuovo grande store.

Il Book and Bred aveva aperto a maggio del 2019 al secondo piano della libreria Mooks ed era un B&B sullo stile degli hotel/librerie giapponesi, con tantissimi titoli da leggere.

Naturalmente nel nuovo Mondadori Bookstore del Vomero verranno rispettate tutte le normative in vigore previste in questo periodo di emergenza.