I Bastardi di Pizzofalcone 4: tutto quello che devi sapere sulla Seconda Puntata

Dopo il grande successo per la 1 puntata della 4 serie dei ‘I Bastardi di Pizzofalcone‘ la bella serie Rai girata a Napoli con Alessandro Gassmann nei panni dell’ispettore Giuseppe Lojacono arriva la seconda puntata con tante novità

Lunedì 30 ottobre 2023 alle ore 21.20 su Rai1 ci sarà la seconda puntata della quarta serie della fiction I Bastardi di Pizzofalcone con Alessandro Gassmann e Massimiliano Gallo. Dopo il grande successo della prima puntata di lunedì 23 ottobre 2023 ritorna in prima serata TV su Rai Uno la bella fiction girata a Napoli e basata sui romanzi di Maurizio de Giovanni. La quarta serie ci proporrà quattro intriganti episodi in cui gli agenti del Commissariato di Pizzofalcone dovranno affrontare quattro omicidi, uno per ognuna delle puntate previste e nel frattempo aiutare l’Ispettore Lojacono che è stato rapito, picchiato e minacciato da Rocco Squillace il suo antico nemico che minaccia anche di ammazzare la figlia Marinella.

Nel cast sempre Alessandro Gassmann che interpreta l’ispettore Lojacono e poi Carolina Crescentini (Laura Piras), Massimiliano Gallo (Luigi Palma), Tosca d’Aquino (Ottavia Calabrese), Antonio Folletto, Gianfelice Imparato, Gennaro Silvestro, Simona Tabasco e tanti altri bravi attori.

L’episodio numero 2 della 4° stagione: Fiori

Un nuovo efferato omicidio avviene nella zona di Pizzofalcone. Un noto fioraio, Savio Niola, viene ritrovato morto nel suo negozio, su un letto di tulipani. La squadra inizia subito le indagini e ritrova la sua unità anche perché Lojacono, che si è nascosto nei locali del commissariato, collabora con loro e li incoraggia.

Ma la Procura della Repubblica continua ad indagare sulla scomparsa dell’ispettore che, in base ad alcuni documenti ritrovati, sarebbe collegata a una collaborazione di Lojacono con la criminalità organizzata. Nel frattempo la squadra di Pizzofalcone, continua ad indagare di nascosto su quanto è successo a Lojacono ritenendo il suo ispettore innocente e vittima di qualcosa di losco che bisogna scoprire.

