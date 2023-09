Cinema all’aperto gratis nel Real Bosco di Capodimonte e Museo aperto di sera a 3 euro

Una bella rassegna gratuita di cinema all’aperto si terrà per due weekend di settembre nel Real Bosco di Capodimonte. Negli stessi giorni anche le sale del secondo piano del Museo resteranno aperte al costo di 3 euro, dalle ore 19.30 alle ore 23.30 (ultimo ingresso 22.30)

Per due weekend, nei giorni 15 e 16 e poi 22 e 23 settembre 2023 si terrà una bella rassegna gratuita di cinema all’aperto nel Real Bosco di Capodimonte, in collaborazione con l’associazione Amici di Capodimonte ets e realizzato dalla società Red Carpet Solution

Verranno presentate quattro pellicole dedicate alla relazione Italia-Francia nel cinema, e in particolare, le co-produzioni tra i due Paesi, frutto di una lunga storia, parallela agli esordi del cinema sonoro, come dimostrano le quattro pellicole scelte. Le proiezioni sono gratuite per il pubblico grazie al sostegno della Regione Campania. La rassegna cinematografica si inserisce in una più vasta programmazione culturale del Museo e Real Bosco di Capodimonte che ha rafforzato le già solide relazioni culturali Italia-Francia con la grande mostra al Louvre “Naples à Paris. Le Louvre invite le musée de Capodimonte”

Negli stessi giorni anche le sale del secondo piano del Museo resteranno aperte al costo di 3 euro*, dalle ore 19.30 alle ore 23.30 (ultimo ingresso 22.30) (2 euro + 1 euro saranno devolute alle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna)

Cinema gratuito nel Bosco di Capodimonte

Appuntamento sulle praterie antistanti la Fagianeria, nei giorni:

venerdì 15 settembre, ore 20.15 – Il Gattopardo 1963 di Luchino Visconti

sabato 16 settembre, ore 20.30 – Le Vele Scarlatte, 2022 di Pietro Marcello

giovedì 21 settembre, ore 20.30 – Come prima, 2021 di Tommy Weber

venerdì 22 settembre, ore 20.30 – Effetto notte, 1973 di Francois Truffaut

La visione delle due pellicole storiche è possibile grazie alla collaborazione con la Cineteca di Bologna. Tutte le pellicole saranno precedute da una breve introduzione per illustrarne trama e co-produzione.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (disponibili 200 sedute)

Ingresso consigliato da Porta Miano.

È preferibile portare con sé uno spray antizanzare.

