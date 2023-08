Ritorna la Festa del Vino a Castelvenere, il paese con la superficie coltivata a vino più grande del Sud Italia

© Pro Loco Castelvenere

Un luogo veramente speciale dove potremo provare ottimi vini quali l’Aglianico, il Barbera del Sannio, il Piedirosso, la Falanghina, il Coda di Volpe, il Grieco di Castelvenere, il Fiano e tanti altri ottimi vini della Campania

Si terrà a Castelvenere, nel beneventano, da giovedì 24 a domenica 27 agosto 2023, con la presenza di ben 24 cantine, la 42^ edizione della Festa del Vino di Castelvenere, il paese con la superficie coltivata “vitata” più grande della Campania e del Sud. Un grande evento, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco, che è stato inserito nel progetto del POC Campania dal titolo “Terre di Falanghina e di San Pio”. Un progetto che vede Castelvenere come comune capofila di altri cinque comuni (Solopaca, Guardia Sanframondi, Pietrelcina, Pesco Sannita e Pago Veiano), e che vuole promuovere una sorta di ‘viaggio’ nelle terre della falanghina e nel luogo che ha dato i natali a San Pio.

Una grande festa dove potremo provare tanti ottimi vini campani quali l’Aglianico, il Barbera del Sannio, il Piedirosso, la Falanghina, il Coda di Volpe, il Grieco di Castelvenere, il Fiano e tanti altri vini prodotti in zona.

La grande festa del Vino a Castelvenere, il comune con la più vasta superficie vitata del Sud Italia

A Castelvenere nel Sannio ci sono oltre 600 aziende agricole e una superficie coltivata a vite di circa il 60% del territorio comunale. Con questi numeri Castelvenere è il Comune con la più vasta superficie vitata della Campania e del Sud Italia e la Festa del Vino 2023 sarà una bella manifestazione per valorizzare l’ottimo vino locale, ma anche il territorio con la sua storia, le bellezze e la gastronomia.

Una bella festa per promuovere i vini di eccellenza della zona e per degustare prodotti tipici locali grazie ai tanti stand enogastronomici. Non mancheranno degustazioni, percorsi nelle cantine tufacee del borgo medievale con degustazioni di vini, workshop, laboratori, eventi musicali, visite guidate, convegni e tanto altro sempre a tema con l’ottimo vino della zona.

Programma della 41esima edizione della “Festa del Vino” di Castelvenere.

Giovedi 24 agosto 2023

ore 18.00 TORRE VENERE – BRINDISI INAUGURALE 41ª edizione FESTA DEL VINO

ore 19.00 CHIOSCO COMUNALE ALL’APERTO – incontro su “Terre magiche sannite: patrimonio immateriale del Sannio e promozione del territorio”

ore 21.00 TEATRO COMUNALE ALL’APERTO (ingresso libero) – serata danzante latino americana a cura della scuola di danza “Kelly”

ore 22.00 TEATRO COMUNALE ALL’APERTO (ingresso libero) – esibizione gruppo di musica popolare “ARANEIS”

ore 23.30/02.30 TORRE VENERE (ingresso libero) – La Notte di Venere – discoteca live a cura di Woodland e Reunion

Venerdì 25 agosto 2023

ore 19.00 CHIOSCO COMUNALE ALL’APERTO – convegno su “Verso la Dop Campania”

ore 21.00 Piazza Libertà – show cooking con lo chef internazionale ANGELO D’AMICO

ore 21.00 TEATRO COMUNALE ALL’APERTO (ingresso libero) – Esibizione del gruppo folcloristico “I Bottari”

ore 23.30/02.30 TORRE VENERE (ingresso libero) – La Notte di Venere – discoteca live a cura di Woodland e Reunion

Sabato 26 agosto 2023

ore 21.00 TEATRO COMUNALE ALL’APERTO (ingresso libero) – Cerimonia spettacolo “La Notte della Falanghina – Premio Radici” – II edizione – con la partecipazione di vari artisti, tra cui il ballerino Leonardo Lini di “Amici”. Intervengono l’on. Gino Abbate (consigliere Regione Campania) e l’europarlamentare Lucia Vuolo a seguire Live del cantautore Livio Cori

ore 23.30/02.30 TORRE ANGIOINA (ingresso libero) – La Notte di Venere – discoteca live a cura di Woodland e Reunion

Domenica 27 agosto 2023

ore 10.00 – visita guidata nel borgo medievale di Castelvenere con il professor Raffaele Simone (su prenotazione)

ore 19.00 CHIOSCO COMUNALE – convegno su “Agricoltura di precisione” a cura dell’Associazione dei Viticoltori di Castelvenere

ore 20.00/24.00 Musica itinerante con il gruppo “R’viennr Marching Band”

ore 20.30 Borgo Medievale – Inaugurazione targa “La Bella Mugnaia”

ore 21.00 TEATRO COMUNALE ALL’APERTO (ingresso libero) – concerto del Maestro Mario Maglione “In…Canto Napoletano” a seguire – BRINDISI di CHIUSURA

ore 23.30/02.30 TORRE VENERE (ingresso libero) – La Notte di Venere – discoteca live a cura di Woodland e Reunion

TUTTI I GIORNI (ore 19.00/24.00) “AperINtorre” (Piazza Mercato/ Torre venere) a cura degli Amici del Forum dei Giovani

TUTTE LE SERE (a partire dalle ore 20.00) e domenica 27 agosto anche a pranzo: gastronomia a km zero – mostra mercato prodotti artigianali – visite guidate – degustazioni dei vini delle aziende locali

