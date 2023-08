La Sagra del Fusillo e della Porchetta 2023 a Montoro (AV)

Anche quest’anno una grande festa presso il Parco del Sole di Montoro per la Festa del Fusillo e della Porchetta

Una bella festa si terrà da giovedì 10 Agosto a domenica 13 Agosto 2023 presso il Parco del Sole nella Frazione Sant’ Eustachio di Montoro (AV): la Festa del Fusillo e della Porchetta. Un evento che ci presenta tante bontà locali e tante occasioni per divertirsi e provare la buona cucina della zona, e tutta dedicata al Fusillo (Pasta fatta a mano) e alla Porchetta.

A Montoro per tanti giorni, si potranno assaggiare i Fusilli rigorosamente fatti a mano e la buona Porchetta prodotta nella zona accompagnata dai buoni vini irpini, un evento per chi ama le cose semplici e genuine della terra irpina e anche per riscoprire il piacere di passeggiare nelle verdi valli vicine ammirando la splendida natura della zona.

A Sant’ Eustachio di Montoro la Festa del Fusillo e della Porchetta

Alla sagra del Fusillo e della Porchetta, dal 10 al 13 Agosto 2023, al Parco del Sole nella Frazione Sant’ Eustachio di Montoro in provincia di Avellino potremo provare i seguenti piatti:

Fusilli al Parco del Sole;

Fusilli alla Montorese;

Fusilli con Salsiccia e Porcini;

Porchetta con patatine;

Panino con Porchetta;

Panino con Porchetta provola e patatine;

Panino con Porchetta pomodoro e cipolla ramata;

Rosti Porcini

Patatine;

Sfogliatella riccia o Frolla;

Bibite

Vino Rosso

Disponibile ampio parcheggio e parco gioco per bambini. Apertura Stand:

Giovedì dalle 19.30 alle ore 24.00;

Venerdì dalle 19.30 alle ore 24.00;

Sabato dalle ore 19.30 alle 24.00;

Domenica dalle 12.30 alle ore 14.30 e dalle ore 19.30 alle 23.00;

Maggiori informazioni 331.2564618 – 348.6025612 – Montoro si raggiunge facilmente con il raccordo Aut. SA –AV – Uscite consigliate da Salerno Montoro Sud- da Avellino Montoro Nord – Sagra del Fusillo e della Porchetta 2023

