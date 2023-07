Concerti nel Teatro Grande degli Scavi di Pompei con Biagio Antonacci, Fiorella Mannoia e Massimo Ranieri

Una serie di grandi spettacoli si terranno al Teatro grande di Pompei tra scenari suggestivi e con importanti artisti ad un prezzo accessibile tra i 30 e 60 euro a seconda del posto.

Continua la stagione dei grandi eventi a Pompei per l’edizione 2023 di “Stay in Pompeii… Summer Edition” la rassegna di eventi estivi organizzati dall’amministrazione comunale che ha presentato un cartellone molto importante.

E dopo due riuscitissimi eventi gratuiti come il concerto di Gigi Finizio, “Ora per ora… Live Tour” che si è tenuto il 28 maggio e il grande spettacolo di Peppe Iodice, “Peppy Night in Pompei” di domenica 9 luglio sempre in Piazza Schettini ci sono dei concerti a pagamento da non perdere per la rassegna “Stay in Pompeii…Summer Edition” che si terranno nel Teatro Grande del Parco archeologico di Pompei.

Nel Teatro Grande degli Scavi Biagio Antonacci, Fiorella Mannoia e Massimo Ranieri

Potremo vedere sul palco grandi artisti internazionali come Biagio Antonacci (il 5 agosto), Fiorella Mannoia (il 30 luglio) e Massimo Ranieri (il 1 agosto). Il 28 luglio ci sarà anche “Spartito Magico”, l’opera del Maestro Sergio Cirillo, autore dei più grandi successi di Andrea Bocelli.

Gli spettacoli si terranno al Teatro grande che di sera è uno scenario suggestivo di grandi eventi che saranno presentati sempre ad un costo accessibile tra i 30 e 60 euro a seconda del posto.

Fiorella Mannoia & Danilo Rea – 30 luglio 2023 ore 21.00 costo del biglietto 30 e 50 euro;

Massimo Ranieri in Tutti i sogni ancora in volo – 1° agosto 2023 ore 21.00 costo del biglietto 30 e 50 euro.

Biagio Antonacci – 5 agosto 2023 ore 21.00 costo del biglietto 40 e 60 euro

La vendita dei biglietti per i concerti nel Teatro Grande del Parco Archeologico può essere effettuata sul circuito TicketOne

