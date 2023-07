Incendio distrugge la Venere degli Stracci di Pistoletto a Napoli: un duro colpo per l’arte contemporanea

Nella mattina del 12 luglio 2023, la città di Napoli si è svegliata con una vista sconvolgente: la Venere degli Stracci, l’opera d’arte di Michelangelo Pistoletto, avvolta dalle fiamme.

L’opera, alta quasi 10 metri, era stata installata in Piazza Municipio appena 15 giorni prima come parte del progetto “Napoli Contemporanea”. Questa iniziativa, promossa dal Comune di Napoli, mirava a rafforzare la vocazione contemporanea della città attraverso una serie di mostre e installazioni negli spazi pubblici e nei siti museali.

L’Incendio della Venere degli Stracci

Le fiamme hanno iniziato a divampare intorno alle 5.30 del mattino. I vigili del fuoco sono stati allertati da diversi cittadini e sono intervenuti prontamente, ma purtroppo l’installazione è stata completamente distrutta. La polizia municipale è arrivata sul posto in pochi minuti e ha avviato le prime indagini. Nonostante la causa dell’incendio sia ancora da chiarire, l’ipotesi di un incendio doloso non è esclusa. Questo evento tragico ha causato una densa colonna di fumo visibile in diverse zone della città.

L’Importanza dell’Opera di Michelangelo Pistoletto

La Venere degli Stracci era un simbolo potente dell’arte povera, un movimento artistico italiano di cui Pistoletto è stato un importante protagonista. L’opera rappresentava un nuovo punto di riferimento per l’arte contemporanea a Napoli, e la sua perdita è un duro colpo per la comunità artistica e per la città.

Continueremo a seguire questa storia e a fornire aggiornamenti non appena saranno disponibili. Nel frattempo, invitiamo tutti a ricordare l’importanza dell’arte e della cultura nella nostra società e a sostenere le iniziative locali per promuovere e proteggere l’arte contemporanea.

La Venere degli Stracci: Un Simbolo dell’Arte Povera

La Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto era un’opera che combinava l’immagine della dea Venere con un cumulo di stracci colorati. L’opera, alta quasi 10 metri, era un simbolo forte dell’arte povera, un movimento artistico italiano che si concentra sull’uso di materiali semplici e quotidiani. La Venere degli Stracci rappresentava la bellezza classica che emerge dal caos, un messaggio potente che risuona ancora di più in seguito alla sua distruzione.