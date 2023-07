Dignità Autonome di Prostituzione a Castel Sant’Elmo: grande successo e tante repliche. Come acquistare i biglietti

Dignità Autonome di Prostituzione - PH Teatro Bellini

Grande successo e tante repliche per l'edizione speciale a Castel Sant'Elmo di Dignità Autonome di Prostituzione lo spettacolo ideato da Luciano Melchionna che riporta la sua Casa Chiusa dell'Arte più famosa d'Italia, sempre unica e sempre diversa, nel grande e panoramicissimo castello di Napoli

Grande successo e proroga fino a domenica 16 luglio 2023 a Castel Sant’Elmo per la speciale versione di Dignità Autonome di Prostituzione lo spettacolo ideato da Luciano Melchionna che, dopo il grande successo dello scorso anno, ha riportato, sin dal 22 giugno, la sua Casa Chiusa dell’Arte nella splendida location di Castel Sant’Elmo.

Dignità Autonome di Prostituzione a Castel Sant’Elmo: Biglietti disponibili online su VivaTicket

Dopo oltre una decina di anni di successi e quasi 500 repliche, con più di 300 attori, attrici, musicisti (dai 25 ai 50 ogni sera) e centinaia di migliaia di spettatori/clienti Dignità Autonome di Prostituzione ritorna sulle scene a Napoli.

DAdP è lo spettacolo ideato nel 2007 da Luciano Melchionna che ha scardinato le convenzioni classiche del teatro e che oggi torna trasformando il bellissimo e panoramicissimo Castel Sant’Elmo in una Casa chiusa dell’Arte.

La Casa chiusa dell’Arte a Castel Sant’Elmo tutto illuminato di rosso

E anche quest’anno nel Castello napoletano la Casa Chiusa dell’Arte più famosa d’Italia sarà sempre unica e sempre diversa con attori in vestaglia o giacca da camera che, come cortigiane, sono alla mercè dello spettatore. Gli attori adescheranno e si lasceranno adescare dai clienti/spettatori che, muniti del denaro locale, i dollarini, contratteranno il prezzo delle singole prestazioni con il Papì, Luciano Melchionna tenutario della Casa.

Conclusa la trattativa, lo spettarore/cliente potrà appartarsi con l’attore/cortigiana che lo condurrà negli angoli più remoti del Castello per godere della “prestazione” che consisterà in brevi monologhi o performance del teatro classico e contemporaneo, da Pirandello a Pasolini, da Shakespeare a Hugo da Dostoevskij a Papini, per lo più scritti o riscritti dallo stesso Melchionna, “piccole pillole di piacere”, capaci di offrire allo spettatore “uno stupore nuovamente sollecitato”.

Dignità Autonome di Prostituzione è uno spettacolo di Luciano Melchionna tratto dal format di Betta Cianchini e Luciano Melchionna coproduzione Fondazione teatro di Napoli – Teatro Bellini, Ente Teatro Cronaca VesuvioTeatro.

Biglietti e date per Dignità Autonome di Prostituzione al Castel Sant’Elmo

Quando: Dal 22 giugno al 16 luglio 2023, alle ore 20.30

Dal 22 giugno al 16 luglio 2023, alle ore 20.30 Dove: Castel Sant’Elmo Napoli

Castel Sant’Elmo Napoli Prezzo biglietto : da 28€ circa + prov. – Biglietti disponibili online su VivaTicket

: da 28€ circa + prov. – Contatti e informazioni: Teatro Bellini Napoli – Facebook

