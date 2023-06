Festa del Panuozzo 2023 a Gragnano: 11 forni (+1 gluten free)

Ritorna anche quest’anno nel centro storico di Gragnano la 3 giorni di festa con il buon panuozzo organizzata dall’Associazione Pizza e Panuozzo di Gragnano

Una grande festa a Gragnano, la patria della buona pasta e dell’ottimo Panuozzo, nei giorni di domenica 25 e poi lunedì 26 e martedì 27 giugno 2023 per l’atteso ritorno del “Festival del Panuozzo”, una delle feste più “saporite” a Gragnano.

Anche quest’anno nella centrale via Quarantola per 3 giorni, da domenica 25 a martedì 27 giugno 2023 dalle ore 19 ci saranno 11 forni, più 1 gluten free, e poi artisti di strada, laboratori didattici per bambini, e eventi da non perdere con Radio Ibiza in diretta dal festival, e non mancherà un grande spettacolo con Peppe Iodice nella serata finale del festival di martedì 27 giugno 2023.

Festival del Panuozzo a Gragnano, patria della buona Enogastronomica

Festival del Panuozzo, è una iniziative organizzata dall’Associazione Pizza & Panuozzo Gragnano e molte delle pizzerie partecipanti oltre al panuozzo classico prepareranno anche alcuni gusti speciali che troverete sui vari post di facebook dell’Associazione. Il programma di massima della festa è il seguente:

Domenica 25 giugno – ore 19 – apertura della manifestazione, laboratori didattici per bambini con degustazione finale, food blogger per storytelling, Radio Ibiza in diretta dal Festival e artisti di strada. I laboratori ci saranno per tutti e tre giorni e saranno per i bambini, di età compresa tra i 6 e i 10 anni, dove impareranno l’arte del panuozzo. Sarà disponibile gratuitamente anche una degustazione finale. Per partecipare è necessaria la prenotazione a questo numero 345 26 06 679

Lunedì 26 giugno – dalle ore 19 – laboratori didattici, Radio Ibiza e food blogger protagonisti e alle ore 22:00 lo spettacolo di cabaret degli Arteteca Monica e Enzo.

– laboratori didattici, Radio Ibiza e food blogger protagonisti e alle ore 22:00 lo spettacolo di cabaret degli Arteteca Monica e Enzo. Martedì 27 giugno – dalle ore 19 – laboratori per bambini e artisti di strada e alle 22:00 il grande spettacolo finale di Peppe Iodice.

E se proprio non riuscite ad andare a Gragnano per questa grande festa ricordate che potrete gustare anche a Napoli il buon Panuozzo di Gragnano

Maggiori informazioni – Associazione Pizza & Panuozzo Gragnano

