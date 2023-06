99 Posse, James Senese e i Foja: apre il Noisy Naples Fest all’Arena Flegrea di Napoli

Quattro generazioni di grandi artisti Made in Naples per l’apertura della stagione all’Arena Flegrea con la prima serata del Noisy Naples Fest. Sul palco James Senese, i 99 Posse, i Foja e Gabriele Esposito

Serata da non perdere a Napoli Sabato 17 giugno 2023, alle 20.30, quando sul palcoscenico dell’Arena Flegrea di Fuorigrotta si ritroveranno quattro generazioni di artisti: James Senese, 99 Posse, Foja e Gabriele Esposito apriranno, infatti, la stagione all’Arena Flegrea del Noisy Naples Fest. Un grande festival che si svolge da anni in città e che quest’anno ha raddoppiato con tanti concerti eccezionali a Palazzo Reale.

Serata eccezionale all’Arena Flegrea per l’apertura del Noisy Naples Fest

Sabato 17 Giugno sul palco dell’Arena Flegrea ci saranno James Senese, i 99 Posse, i Foja e Gabriele Esposito con Sara Penelope Robin e Vincenzo Comunale che presenteranno la serata che sarà aperta da Gabriele Esposito. Tanta musica anche pre e after show con il dj set Sangennarobar.

Sul palco i 99 Posse, che insieme agli ultimi brani “Comanda la gang” e “Nero su bianco” proporranno anche i loro cavalli di battaglia come “Curre curre guagliò” e “L’anguilla” e poi James Senese JNC che a quarant’anni dal primo album solista propone il suo ventiduesimo lavoro “Stiamo cercando il mondo” e una lunga tournée estiva.

Non mancheranno i Foja con i brani dell’ultimo “Miracoli e Rivoluzioni” e le preziose “’O sciore e ’o viento”, “Nunn è cosa” e “’A mano ‘e D10S” mentre l’opening act è affidato al giovanissimo e talentuoso Gabriele Esposito reduce da X Factor. Pre e after show con Sangennarobar, un dj set coinvolgente dal sound nu worldbeat e folk, che ha fatto ballare il pubblico del Jova Beach Party.

Da non perdere gli altri appuntamenti del Noisy Naples Fest

L’evento è prodotto da DROP e Noisy Naples Fest insieme a Luca Nottola (Area Live), Diego Magnetta (Musica Posse) e Luciano Chirico (Full Heads) e rientra nel cartellone di appuntamenti del Noisy Naples Fest, che sta componendo la sua estate live e ha già annunciato altri grandi eventi.

I prossimi sono OneRepublic (12 luglio), Mr Rain (13 luglio), Brutal – From Ibiza to Naples con Maluma, Chimbala, Fred De Palma, Baby K (16 luglio), Baustelle e Venerus (19 luglio), Eduardo De Crescenzo (25 luglio). Diodato + more to be announced (26 luglio) e Carl Brave + more to be announced (27 luglio).

Il prezzo del concerto è di soli 15 euro + prevendita. Biglietti in vendita su ETES

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.