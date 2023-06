Aperti per voi sotto le stelle: aperture speciali di chiese e monumenti con il Touring Club

© Napoli da Vivere

Palazzi storici, chiese, monumenti, aree archeologiche e musei, alcuni chiusi al pubblico, saranno aperti con eventi, aperture serali prolungate e straordinarie grazie ai volontari del Touring Club Italiano

Da venerdì 9 a domenica 11 giugno 2023 si svolgerà, anche a Napoli e in Campania, l’evento Aperti per voi sotto le stelle organizzato dal Touring Club Italiano che ci permetterà di conoscere e visitare piccoli e grandi tesori del nostro Paese. Oltre 50 eventi in tutta Italia che ci faranno conoscere meravigliosi luoghi d’arte e cultura, normalmente non accessibili, grazie ai soci volontari dell’accoglienza del Touring Club Italiano.

Palazzi storici, chiese, monumenti, aree archeologiche e musei si animeranno con eventi, aperture serali prolungate e straordinarie. Un’occasione unica per conoscere storie e racconti, svelare luoghi normalmente non accessibili, passeggiare in ambienti suggestivi fino al tramonto e aspettando le stelle. Per partecipare alle iniziative dell’evento Aperti per Voi sotto le Stelle è richiesta una donazione a importo libero a sostegno dei progetti del Touring Club Italiano.

Gli eventi a Napoli e in Campania

Alla fine del post troverete il programma completo delle visite in tutta Italia: di seguito le visite e le aperture previste a Napoli, Salerno e a Capua e le modalità di partecipazione.

A Napoli ed in Campania ci saranno le seguenti visite accompagnate

Basilica di S. Paolo Maggiore , piazza San Gaetano 76 – Napoli – Venerdì 9 Giugno 2023 – dalle ore 10 alle 17 – prenotazione necessaria

, piazza San Gaetano 76 – – Venerdì 9 Giugno 2023 – dalle ore 10 alle 17 – prenotazione necessaria Basilica di S. Giorgio Maggiore , via Duomo 269 – Napoli – Sabato 10 Giugno 2023 – dalle ore 10 alle 20 – prenotazione necessaria

, via Duomo 269 – – Sabato 10 Giugno 2023 – dalle ore 10 alle 20 – prenotazione necessaria Chiesa di Santa Maria de Lama , Gradoni della Lama 2 – Salerno – Da Venerdì 9 Giugno 2023 a Domenica 11 Giugno 2023 – apertura dalle 17 alle 20 – prenotazione necessaria

, Gradoni della Lama 2 – – Da Venerdì 9 Giugno 2023 a Domenica 11 Giugno 2023 – apertura dalle 17 alle 20 – prenotazione necessaria Chiesa di S. Giovanni a Corte – Capua Da Sabato 10 Giugno 2023 a Domenica 11 Giugno 2023 – dalle ore 9,30 alle 13,00 e dalle 17 alle 20 – Visite accompagnate alla scoperta delle chiese longobarde a Corte, un tesoro del patrimonio artistico capuano. In chiesa di S. Giovanni è visitabile la mostra L’arte ridà vita a S. Giovanni a Corte con l’esposizione delle opere dei maestri Gustavo Delugan e Nicola Barone. Domenica 11 alle ore 18.30 la chiesa ospiterà il Concerto dell’ Orchestra da Camera di Caserta – diretta dal Maestro Antonino Cascio – Wind Yung Ensemble con musiche di Mozart e Haydn. In occasione di Aperti per Voi sotto le Stelle saranno eccezionalmente aperte la Reale Sala D’Armi (Via Giovanni Andreozzi, 30) e la Chiesa dell’Annuniata (Corso Appio) con visite a cura di Capua Sacra e della Pro Loco di Capua. Non è richiesta prenotazione

