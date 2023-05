Brickout Expo: la Lego arriva al Rione Terra a Pozzuoli con una mostra-gioco gratuita

Ph Facebook Brickout RLUG

Al Rione Terra a Pozzuoli tantissime belle e originali creazioni realizzate con i famosi mattoncini danesi della LEGO su due piani nel bel Palazzo Migliaresi. Disponibile anche un’area gioco per i bambini, con migliaia di mattoncini a disposizione

A Palazzo Migliaresi, tra le bellezze del rinnovato Rione Terra di Pozzuoli sabato 20 e domenica 21 maggio 2023 si terrà Brickout Expo, una simpaticissima mostra gioco gratuita con le famose costruzioni LEGO.

In mostra al Rione Terra a Pozzuoli tantissime creazioni originali realizzate con i famosi mattoncini danesi della LEGO, un’esposizione gratuita su due piani del bel Palazzo Migliaresi con diverse stanze da visitare. Non mancherà un’area gioco per i bambini, con migliaia di mattoncini a disposizione, in cui si può costruire liberamente ispirandosi a quello che si è visto.

Un evento per tutti, per bambini e per i bambini di una volta

Le famose costruzioni LEGO saranno protagoniste di questa bella esposizione gratuita dove …. I bambini …. potranno fermarsi a giocare in una grande sala e creare tantissime opere e costruzioni con i mattoncini della Lego.

Un evento patrocinato dal Comune di Pozzuoli, ad ingresso gratuito, con la collaborazione del gruppo Brickout composto da esperti costruttori che da anni portano le loro creazioni originali in mostra per fiere ed eventi, che abbiamo potuto ammirare anche di recente a Napoli al Comicon

