Libri in viaggio, il Salone del libro di Portici nel Museo Ferroviario di Pietrarsa

Da giovedì 4 a sabato 6 maggio 2023 nel Museo di Pietrarsa si terrà la seconda edizione di“Libri in viaggio” il Salone del libro di Portici, organizzato dal Liceo “Quinto Orazio Flacco”.

“Libri in viaggio” è la manifestazione libraria più grande della provincia di Napoli e prevede quest’anno la presenza di grandi nomi della realtà editoriale cittadina, provinciale e nazionale e la presenza di più di 50 autori, e circa 30 case editrici che saranno ospiti a Pietrarsa.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma bisogna pagare il biglietto d’ingresso al Museo di Pietrarsa. (dai 5 ai 7 euro che comprende visita libera al Museo), u luogo straordinario che offre un’esperienza unica con la sua collezione di locomotive storiche conservata negli antichi padiglioni dell’opificio borbonico che fu il più grande nucleo industriale dell’epoca e che ora ospita uno dei più grandi musei ferroviari in Europa.

Una nuova importante fiera del libro nel napoletano

Libri in viaggio, che è senza dubbio la manifestazione libraria più grande della provincia di Napoli, si presenta a poche settimane dalla chiusura e dal successo di Napoli Città Libro, offrendo ai partecipanti una panoramica altrettanto ricca di eventi culturali, laboratori, spettacoli e presentazioni di volumi, con la differenza di essere una manifestazione nata e pensata per i più giovani. Al centro di Libri in viaggio ci saranno infatti gli studenti di tutte le età con un programma di eventi, tutti a ingresso libero fino a esaurimento posti.

La manifestazione, patrocinata dal Ministero della Cultura, dalla Regione Campania, dal Comune di Portici, dai più prestigiosi atenei della Campania, vede la partecipazione molti ospiti tra i quali Maurizio de Giovanni, Dacia Maraini, Chiara Gamberale e Lorenzo Marone, Ugo Cardinale, Marino Niola ed Elisabetta Moro ed altri autori.

